En España, el nuevo 10 de Alajuelense tuvo una ficha millonaria y en Volos habría cobrado una cifra muy superior a la que normalmente puede asumir el mercado costarricense.

Este sábado, Juan Pablo Añor fue presentado oficialmente por la Liga Deportiva Alajuelense. El volante ofensivo firmó por dos años y llega al Morera Soto como el refuerzo de mayor jerarquía en el actual mercado de fichajes tico, con pasado en LaLiga de España y la Selección de Venezuela.

El club manudo destacó en su anuncio que “Juanpi” suma más de 280 partidos como profesional, 28 encuentros con la selección su país y participación en dos ediciones de la Copa América. Lo que no informó, como suele ocurrir en estos casos, fue el salario que tendrá el nuevo “10” de Ismael Rescalvo.

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Contrato millonario en España

En 2020, el diario AS publicó que Juanpi tenía en Málaga un contrato cercano a los 2 millones de euros anuales, una cifra muy pesada para el momento económico que atravesaba el club andaluz en Segunda División.

En esa misma nota, consultado por una posible rebaja salarial para seguir en Málaga, respondió: “No tendría ningún problema en renovar, en hacer una bajada de sueldo por el beneficio del club”.

Según AS, Añor ganaba alrededor de 2 millones de euros por año en 2020 (Diario AS).

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Para jugar en Alajuelense, Juanpi necesariamente tuvo que acercarse a una realidad salarial muy distinta a la que manejó en algunos tramos de su carrera. La Liga puede hacer esfuerzos importantes por un refuerzo extranjero, pero está lejos de los números que se pagan en mercados europeos.

Juanpi Añor llegó a ganar alrededor de dos millones de euros al año en España (Getty Images).

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¿Cuánto podría pagarle Alajuelense?

Añor viene de ganar cerca de 650 mil euros anuales en Volos FC durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026. Eso equivale a poco más de 54 mil euros mensuales (o 62.000 dólares), una cifra impagable para el fútbol costarricense.

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Por eso, un rango razonable para su salario en el Morera Soto podría estar entre 15 mil y 25 mil dólares (13.000-21.000 euros) mensuales, dependiendo de prima de firma, bonos por rendimiento u otros beneficios incluidos en el contrato.

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Si ese cálculo se acerca a la realidad, Juanpi pasaría a cobrar entre 180 mil y 300 mil dólares al año en la Liga. Sigue siendo un monto fuerte para el mercado tico, pero muy por debajo de lo que habría percibido en Volos y lejísimos de aquella ficha millonaria que tuvo en Málaga.

En síntesis

Juanpi Añor llegó oficialmente a Alajuelense por los próximos dos años.

En Málaga llegó a tener una ficha cercana a los 2 millones de euros anuales, según AS.

Su salario en Alajuelense no fue revelado, pero una estimación razonable lo ubicaría entre 15 mil y 25 mil dólares mensuales.

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