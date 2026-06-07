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El primer mensaje de Kadir Barría después de que Thomas Christiansen lo diera de baja del Mundial 2026

El delantero del Botafogo viajó a Estados Unidos para el último amistoso de Panamá, pero ya quedó desafectado.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El delantero no irá al Mundial 2026.
© AFPEl delantero no irá al Mundial 2026.

Kadir Barría no sumó minutos este sábado en el amistoso internacional de la Selección de Panamá frente a Bosnia. El delantero del Botafogo estaba en la lista de reservas, ya que Azarías Londoño estaba en duda tras su lesión, pero pudo jugar con total normalidad.

Por este motivo, Thomas Christiansen tomó la decisión de desistir de la presencia del futbolista de 18 años. De esta manera, el atacante que le había convertido a República Dominicana se quedó a nada de poder jugar el Mundial 2026, algo que parecía impensado varios meses atrás.

Después de conocerse esta noticia, Kadir Barría compartió una imagen en su historia de Instagram de lo que fue su presencia en el Rommel Fernández el pasado miércoles. Además, acompañó la publicación con una canción que expresa “gracias a todo el que creyó” por su presencia en la lista.

John David Gunn y Víctor Griffith viajarán a Toronto con la Selección de Panamá

Además de comunicar oficialmente la baja de la joya canalera, la Federación Panameña anunció que John David Gunn y Víctor Griffith seguirán siendo parte de la delegación. Los dos viajarán con el resto de los 26 citados, ya que podría ingresar en la lista final.

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El portero podría suceder a Luis Mejía, quien se está recuperando de un desgarro. De no llegar en condiciones, Gunn ocupará su lugar. Lo mismo ocurre con Adalberto Carrasquilla y Griffith. Coco no está en condiciones aún y hoy hay muchas dudas sobre su presencia en la Copa del Mundo.

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A Thomas Christiansen le quedan nueve días para definir la situación de los convocados, ya que la fecha límite es el 16 de junio, un día antes del debut de Panamá ante Ghana. Hasta ese día, el entrenador podrá realizar cambios en la nómina final.

En resumen

  • El delantero Kadir Barría quedó fuera de la lista final de Panamá para el Mundial.
  • Los futbolistas John David Gunn y Víctor Griffith continuarán con la delegación panameña como reservas.
  • El entrenador Thomas Christiansen tiene hasta el 16 de junio para modificar la nómina.
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