Argentina 2-0 Honduras EN VIVO: Simeone pone el segundo para la albiceleste -minuto a minuto

Argentina está derrotando 1-0 a la Selección de Honduras en un juego de preparación de cara al Mundial de 2026. El juego se está disputando en el Kyle File de Texas en Estados Unidos.
Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron al juego con las bajas confirmadas de Lionel Messi, Emiliano “El Dibu” Martínez, Nahuel Molina, “Cuti” Romero, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz Además de Leonardo Balerdi que también se pierde la copa del mundo.
ver también
Portugal 2-1 Chile: resumen y goles del amistoso internacional a 5 días del Mundial 2026
Durante la primera etapa la albiceleste manejó el balón a placer, con Honduras replegado, tratando de cubrir los espacios a través de los que la albiceleste buscaron hacerle daño moviendo el balón de un lado a otro.
El marcador se abrió hasta el minuto 37 de la primera etapa a través de un penal ejecutado por Lautaro Martínez que aprovechó la falta cometida por Cristopher Meléndez a Nicolás Tagliafico que cayó en el área tras un pisotón.
El encuentro entre Argentina y Honduras es el cuarto en su historia y hasta el momento el historial se inclina para los sudamericanos.
El primer enfrentamiento fue en 2003 cuando Argentina era dirigida por Marcelo Bielsa, ese encuentro amistoso culminó con triunfo 3-1 para la albiceleste.
Posteriormente, en 2016 se volvieron a ver las caras y los argentinos sacaron un nuevo triunfo 1-0 con gol de Gonzalo Higuaín. La H era dirigida por Jorge Luis Pinto. El tercer partido fue 2022, Lionel Messi y Lautaro Martínez le dieron el triunfo 3-0 a su selección en Miami.
ver también
Panamá empató contra Bosnia y Herzegovina en su último partido antes del Mundial 2026