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Mundial 2026

Argentina 2-0 Honduras EN VIVO: Simeone pone el segundo para la albiceleste -minuto a minuto

La albiceleste se enfrenta a La H en Texas. Sigue el minuto a minuto de todas las acciones del juego de preparación de cara al Mundial 2026.

64' REMATE TERRIBLE

Honduras intenta desde fuera del área, pero el balón se marcha lejos.

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55' GOOOOLLL DE ARGENTINA

Giuliano Simeone pone el segundo para la albiceleste tras una gran jugada con Lautaro Martínez.

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52' AMARILLA PARA DENIL MALDONADO

El defensor catracho le entró fuerte a Giovani Lo Celso que cayó derribado en el centro de la cancha. 

50' FALTA SOBRE KEYROL

Lisandro Martínez le da la bienvenida Figueroa con un fuerte pisotón que terminó con amarilla para el argentino.

45' SE JUEGA LA SEGUNDA PARTE

Keyrol Figueroa ingresa y hace su debut con la Selección de Honduras.

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45+4 MEDIO TIEMPO

Honduras se va cayendo 1-0 en los primeros 45 minutos. Edrick Menjívar ha salvado a La H de una goleada albiceleste.

45+3 CHILENA DE LISANDRO

Martínez intentó una chilena que estuvo cerca de colarse en la portería hondureña.

45' OTRA VEZ MENJÍVAR

Simeone cerca de poner el 2-0, pero Edrick Menjívar una vez más atento en el fondo.

44' MENJÍVAR EN EL FONDO

Giovani Lo Celso saca el zurdazo de media distancia y Menjívar detiene sin problemas.

42' SALVA MENJÍVAR

Lautaro quedó mano a mano con Menjívar que achicó para quedarse con el balón y evitar el segundo.

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37' GOOLLLL DE ARGENTINA

Lautaro Martínez pone el primero desde los once pasos. Menjívar no pudo hacer nada. 

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34' PENAL PARA ARGENTINA

El árbitro central marca falta de Cristopher Meléndez sobre Tagliafico tras un disparo de Giovani Lo Celso que pegó en el horizontal. 

33' DERECK LASTIMADO

El jugador hondureño recibió una fuerte entrada de Lisandro Martínez que le dejó herida la pierna izquierda. 

31' AMARILLA PARA BARCO

Valentín Barco es amonestado por fuerte jalón de camiseta a Joseph Rosales.

27' SIGUE EL 0-0

Argentina no puede abrir el marcador, aunque maneja el control del balón sin mayor complicación para Honduras.

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23' PAUSA DE HIDRATACIÓN

Se detiene el juego en Texas para que los futbolistas se hidraten. 

19' BOMBAZO DE EDWIN RODRÍGUEZ

El volante saca un zurdazo violento y el balón se marcha por encima de la portería de Juan Musso.

13' SIGUE LA AMENAZA ALBICELESTE

Nuevamente Lautaro Martínez tuvo la oportunidad dentro del área, pero no remató cómodo.

12' LAUTARO CERCA

Argentina tejió una gran jugada por la izquierda que culminó con un centro para Lautro Martínez que remató de cabeza y al fondo nuevamente detuvo Menjívar.

10' KERVIN ENCIENDE LAS ALARMAS

Se detiene el partido, luego que Kervin Arriaga reportara problemas en la zona lumbar de su espalda.

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7' TAPA MENJÍVAR

Giuliano Simeone aprovechó una mala salida en la zona baja de Honduras, sacó el disparo desde fuera del área y Menjívar respondió en el fondo. 

4' PRESIONA HONDURAS

Argentina tiene el control del balón, pero La H busca la recuperación inmediata del balón. 

1' YA SE JUEGA

Argentina y Honduras ya se enfrentan en el Kyle Field de Texas en Estados Unidos. 

LAS SELECCIONES A LA CANCHA

Argentina y Honduras están a pocos minutos de enfrentarse en Texas. Se viene partidazo en el Kyle Field. 

HONDURAS JUEGA DE AZUL CELESTE

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EL KYLE FIELD ESTÁ LISTO

11 TITULAR DE HONDURAS

ALINEACIÓN DE ARGENTINA CONFIRMADA

Portero: Juan Musso

Defensas: Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Valentín Barco

Delanteros: Lautaro Martínez, Thiago Almada y Giovani Lo Celso

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

Argentina y Honduras se enfrentan en un amistoso internacional en Texas, Estados Unidos.

José Rodas

Por José Rodas

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Rigoberto Rivas recibe la marca de Giay en el Kyle Field de Texas. Foto: FFH.
Rigoberto Rivas recibe la marca de Giay en el Kyle Field de Texas. Foto: FFH.

Argentina está derrotando 1-0 a la Selección de Honduras en un juego de preparación de cara al Mundial de 2026. El juego se está disputando en el Kyle File de Texas en Estados Unidos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron al juego con las bajas confirmadas de Lionel Messi, Emiliano “El Dibu” Martínez, Nahuel Molina, “Cuti” Romero, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz Además de Leonardo Balerdi que también se pierde la copa del mundo.

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Durante la primera etapa la albiceleste manejó el balón a placer, con Honduras replegado, tratando de cubrir los espacios a través de los que la albiceleste buscaron hacerle daño moviendo el balón de un lado a otro.

El marcador se abrió hasta el minuto 37 de la primera etapa a través de un penal ejecutado por Lautaro Martínez que aprovechó la falta cometida por Cristopher Meléndez a Nicolás Tagliafico que cayó en el área tras un pisotón.

El encuentro entre Argentina y Honduras es el cuarto en su historia y hasta el momento el historial se inclina para los sudamericanos.

El primer enfrentamiento fue en 2003 cuando Argentina era dirigida por Marcelo Bielsa, ese encuentro amistoso culminó con triunfo 3-1 para la albiceleste.

Posteriormente, en 2016 se volvieron a ver las caras y los argentinos sacaron un nuevo triunfo 1-0 con gol de Gonzalo Higuaín. La H era dirigida por Jorge Luis Pinto. El tercer partido fue 2022, Lionel Messi y Lautaro Martínez le dieron el triunfo 3-0 a su selección en Miami.

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