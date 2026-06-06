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Panamá vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO: minuto a minuto del último amistoso antes del Mundial 2026

EN DIRECTO| La Selección de Panamá se mide a Bosnia y Herzegovina antes de su debut en la Copa del Mundo ante Ghana.

Cómo ver Panamá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido se podrá ver por un único canal que cuenta con los derechos de emisión para el territorio canalero: RPC Deportes

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Posible alineación de la Selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Edgardo Fariña
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • César Blackman
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • Ismael Díaz
  • José Fajardo

Panamá quiere cerrar con victoria

Los dirigidos por Thomas Christiansen vienen de dos amistoso previos donde cayeron goleados 6-2 por Brasil y derrotaron a República Dominicana 4-2.

Bienvenidos al minuto a minuto

Panamá cierra su ciclo de partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina. 

José Rodas

Por José Rodas

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Panamá enfrenta a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso.
© ChatGTPPanamá enfrenta a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso.

La Selección de Panamá afronta su último partido de preparación antes de hacer su histórico debut en la Copa del Mundo 2026. El equipo canalero se enfrentará este sábado a su similar de Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park de St. Louis, Missouri.

El conjunto panameño llega motivado a este compromiso tras haber vencido 4-2 a República Dominicana el pasado miércoles, en lo que fue una emotiva despedida ante su afición en casa. Ahora, este duelo en tierras norteamericanas servirá como el ensayo final para corregir los últimos errores tácticos antes del estreno oficial el próximo 17 de junio contra Ghana.

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A pesar del optimismo por el cierre de la preparación, el cuerpo técnico liderado por el hispano-danés Thomas Christiansen trabaja con una gran preocupación: el estado físico del mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla. El volante es el motor del equipo y su presencia en el Mundial es vital para las aspiraciones panameñas.

Dónde y a qué hora juegan Panamá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido amistoso se llevará a cabo este sábado 6 de junio de 2026 en el césped del Energizer Park ubicado en St. Louis, Missouri. El pitazo inicial está programado para las 2:00 p.m de Panamá, 1:00 p.m. de Centroamérica.

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