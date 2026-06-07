Juanpi no está solo en Alajuelense: la joya venezolana del CAR que Fedefútbol quiere blindar para Costa Rica

La llegada de Juan Pablo Añor a Alajuelense destapó la presencia de otro talento de Venezuela en Turrúcares.

La contratación de Juan Pablo Añor marca un hecho histórico para la Liga Deportiva Alajuelense: será la primera vez que un futbolista de Venezuela defienda el uniforme rojinegro en la máxima categoría.

Sin embargo, “Juanpi” no es el único venezolano que se entrenará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ya que en las divisiones menores de la Liga hay una joya caraqueña que con tan solo 14 años ya entró al radar de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

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La joya venezolana que juega en Alajuelense

Luis Alejandro Gomes, nacido en Caracas en el año 2011, aterrizó en las fuerzas básicas rojinegras en 2023, proveniente de la cantera de Deportivo Los Salias de Venezuela, y su adaptación a Turrúcares fue inmediata.

Sin ir más lejos, en 2024 la Unafut lo premió como el Mejor Jugador del Torneo Clausura en su categoría tras registrar unos números impresionantes: 21 goles y 11 asistencias en apenas 21 partidos.

Luis Alejandro Gomes, el talento venezolano de 14 años que se forma en el CAR (Facebook).

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Además, su talento quedó demostrado a nivel internacional durante la Copa MIC Punta Cana 2025. En dicho torneo, Gomes fue la gran figura en el partido que enfrentó a la U-15 manuda contra el Inter Miami, equipo en el que jugaban los hijos de Lionel Messi y Luis Suárez, anotando el gol que selló el triunfo definitivo por 2-1 a favor de Alajuelense.

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En cuanto a sus características en la cancha, aunque el sudamericano se siente más cómodo partiendo desde la posición de extremo por cualquiera de las dos bandas para sacar ventaja con su desequilibrio, también tiene las condiciones para meterse al área y fajarse como centrodelantero.

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En el radar de La Sele

El talento de Gomes no pasó inadvertido para la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), que lo viene siguiendo de cerca y ya lo integró en microciclos juveniles de la Selección de Costa Rica.

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Por supuesto que el caso todavía debe manejarse con cuidado, porque el juvenil de 14 años nació en Venezuela y su carrera recién comienza. Sin embargo, La Sele no quiere perder de vista a un futbolista que muestra números poco comunes para su edad.

En síntesis

El fichaje de Juanpi Añor no es el único nexo con Venezuela en Alajuelense; en el CAR ya se forma el joven talento de 14 años, Luis Alejandro Gomes.

Desde su llegada en 2023, Gomes ha ganado el premio a Mejor Jugador del Clausura 2024 de Unafut (21 goles en 21 juegos) y anotándole el gol del triunfo al Inter Miami en la Copa MIC Punta Cana 2025.

Fedefútbol ya lo incluyó en los microciclos juveniles para asegurar que defienda la camiseta de Costa Rica en el futuro.

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