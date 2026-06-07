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Guatemala vs. Ecuador EN VIVO: minuto a minuto del amistoso en USA – hora, TV y alineaciones

Siga por acá todo lo que sucede en el partido amistoso de Guatemala vs. Ecuador por la fecha FIFA. El último para la Tri antes del Mundial 2026.

El último antecedente entre Ecuador y Guatemala

La última vez que se cruzaron fue el 21 de marzo de 2024, en un amistoso que los sudamericanos ganaron 2-0 por los goles de John Yeboha (8') y Gonzalo Plata (86').

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¿Dónde ver EN VIVO el partido?

  • Guatemala: TvGT / Claro TV+ / Zibbo
  • Ecuador: Canal del Fútbol (ECDF)

¿A qué hora juega Guatemala vs. Ecuador?

El amistoso iniciará a las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 p.m. en Panamá y 4:00 ET de En Estados Unidos).

Así formaría Ecuador

4-3-3: Gozalo Valle; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Kendry Páez y Jeremy Arévalo.

  • DT: Sebastián Beccacece.

Posible alineación de Guatemala

5-2-3: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, Marcelo Hernández, José "Caballo" Morales; José "Chema Rosales, Jonathan Franco; William Jehú Fajardo, Matt Evans y Olger Escobar.

  • DT: Luis Fernando Tena.
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Guatemala vs. Ecuador!

Siga por FCA las principales incidencias del último amistoso de ambas selecciones.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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La Selección de Guatemala cierra su participación en la fecha FIFA. Este domingo, se enfrentará a Ecuador en un amistoso albergado por el estadio ScottsMiracle-Gro Field de Ohio, Estados Unidos, que en el caso de los sudamericanos será su último partido antes del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesita redimirse luego de encadenar tres derrotas en los fogueos ante Canadá (0-1), Argelia (0-7) y República Checa (1-3). Sin embargo, enfrente tendrá a un rival sumamente complejo, que hizo un gran papel en las eliminatorias y salió bien librado de sus últimos juegos al empatar 1-1 con Países Bajos y vencer 2-1 a Arabia Saudita.

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Por eso, con la intención de mostrar una mejor cara frente a Ecuador, el entrenador de la Bicolor preparó modificaciones en su once inicial, siendo una de las principales novedades el regreso de Nicholas Hagen a la portería en lugar de Luis Morán, cuyo merecido debut en la Selección se vio empañado por su error en el último gol de Chequia.

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