Guatemala vs. Ecuador EN VIVO: minuto a minuto del amistoso en USA – hora, TV y alineaciones

La Selección de Guatemala cierra su participación en la fecha FIFA. Este domingo, se enfrentará a Ecuador en un amistoso albergado por el estadio ScottsMiracle-Gro Field de Ohio, Estados Unidos, que en el caso de los sudamericanos será su último partido antes del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesita redimirse luego de encadenar tres derrotas en los fogueos ante Canadá (0-1), Argelia (0-7) y República Checa (1-3). Sin embargo, enfrente tendrá a un rival sumamente complejo, que hizo un gran papel en las eliminatorias y salió bien librado de sus últimos juegos al empatar 1-1 con Países Bajos y vencer 2-1 a Arabia Saudita.
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Por eso, con la intención de mostrar una mejor cara frente a Ecuador, el entrenador de la Bicolor preparó modificaciones en su once inicial, siendo una de las principales novedades el regreso de Nicholas Hagen a la portería en lugar de Luis Morán, cuyo merecido debut en la Selección se vio empañado por su error en el último gol de Chequia.