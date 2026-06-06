Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Alajuelense

Ganó todo en Alajuelense y Saprissa lo quiso fichar, pero se negó a ir por lealtad: “Tengo códigos”

Uno de los ídolos de Alajuelense prefirió rechazar a Saprissa por el respeto que le tiene a la hinchada rojinegra.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El exjugador lo reveló muchos años después.
© Prensa AlajuelenseEl exjugador lo reveló muchos años después.

Hace tiempo, el Deportivo Saprissa intentó quedarse con uno de los futbolistas más queridos por la afición de la Liga Deportiva Alajuelense y que se terminó convirtiendo en ídolo. Por muchos años, fue uno de los temas de los que más se habló en el fútbol nacional.

Se trata de Josef Miso, el eslovaco que arribó a la Liga en 1995 y se terminó yendo a mediados del 2004, casi 10 años después. El atacante después pasó por diferentes clubes de Costa Rica hasta colgar las botas en 2009, pero nunca quiso ser parte del Saprissa.

Recientemente, en una entrevista con el periodista Maynor Solano, Miso reconoció que sí hubo un interés de los morados para que se sume a la planilla. Sin embargo, el eslovaco se mantuvo firme y nunca amagó con vestir la camiseta morada.

Jugó un Mundial con Costa Rica, llegó a Europa a los 20 años y ahora Alajuelense lo quiere para reemplazar a Alejandro Bran

ver también

Jugó un Mundial con Costa Rica, llegó a Europa a los 20 años y ahora Alajuelense lo quiere para reemplazar a Alejandro Bran

Josef Miso no fue a Saprissa porque tuvo códigos con Alajuelense

Yo me reuní con Manuel Keosseian, que había sido mi entrenador, para saludarlo. Él era muy buena persona conmigo. Cuando era entrenador de Saprissa, me reuní con él no para ir a Saprissa, sino para saludarlo por el aprecio”, comentó el ex Alajuelense.

Además, explicó por qué no quiso jugar para Saprissa: “Como él era entrenador de Saprissa en ese momento, me empezó a decir, pero yo le dije que no podía, ni tan siquiera hablamos de números. Minor Vargas, que era presidente, me dijo: ‘Josef, usted tiene las puertas abiertas’. Tengo códigos y un aprecio a la hinchada de la Liga porque siempre se han portado muy bien, hay que valorarlo“.

Josef Miso alcanzó ocho títulos en su carrera. Todos ellos fueron con la Liga Deportiva Alajuelense. Entre 1995 y 2004 conquistó seis campeonatos nacionales y además levantó el Torneo Grandes de Centroamérica en 1996 y la Copa de Interclubes Uncaf en 2002.

Publicidad

En resumen

  • El exdelantero Josef Miso rechazó jugar en Saprissa por respeto a la afición manuda.
  • El atacante eslovaco militó casi diez años en Alajuelense, desde 1995 hasta 2004.
  • Durante su exitosa etapa rojinegra, cosechó un total de ocho títulos oficiales.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa y LDA jugarán una final para definir quién representa a Costa Rica en Concacaf
Costa Rica

Saprissa y LDA jugarán una final para definir quién representa a Costa Rica en Concacaf

"Perfil de Saprissa o Alajuelense": la frase que sorprende sobre José Mario Pinto
Costa Rica

"Perfil de Saprissa o Alajuelense": la frase que sorprende sobre José Mario Pinto

Fidel Escobar se pronuncia tras su error por el que piden que no juegue el Mundial
Mundial 2026

Fidel Escobar se pronuncia tras su error por el que piden que no juegue el Mundial

De Alajuelense a Saprissa: quién es Roberto Castro, el nuevo DT morado
Deportivo Saprissa

De Alajuelense a Saprissa: quién es Roberto Castro, el nuevo DT morado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo