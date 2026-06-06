Uno de los ídolos de Alajuelense prefirió rechazar a Saprissa por el respeto que le tiene a la hinchada rojinegra.

Hace tiempo, el Deportivo Saprissa intentó quedarse con uno de los futbolistas más queridos por la afición de la Liga Deportiva Alajuelense y que se terminó convirtiendo en ídolo. Por muchos años, fue uno de los temas de los que más se habló en el fútbol nacional.

Se trata de Josef Miso, el eslovaco que arribó a la Liga en 1995 y se terminó yendo a mediados del 2004, casi 10 años después. El atacante después pasó por diferentes clubes de Costa Rica hasta colgar las botas en 2009, pero nunca quiso ser parte del Saprissa.

Recientemente, en una entrevista con el periodista Maynor Solano, Miso reconoció que sí hubo un interés de los morados para que se sume a la planilla. Sin embargo, el eslovaco se mantuvo firme y nunca amagó con vestir la camiseta morada.

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Josef Miso no fue a Saprissa porque tuvo códigos con Alajuelense

“Yo me reuní con Manuel Keosseian, que había sido mi entrenador, para saludarlo. Él era muy buena persona conmigo. Cuando era entrenador de Saprissa, me reuní con él no para ir a Saprissa, sino para saludarlo por el aprecio”, comentó el ex Alajuelense.

Además, explicó por qué no quiso jugar para Saprissa: “Como él era entrenador de Saprissa en ese momento, me empezó a decir, pero yo le dije que no podía, ni tan siquiera hablamos de números. Minor Vargas, que era presidente, me dijo: ‘Josef, usted tiene las puertas abiertas’. Tengo códigos y un aprecio a la hinchada de la Liga porque siempre se han portado muy bien, hay que valorarlo“.

Josef Miso alcanzó ocho títulos en su carrera. Todos ellos fueron con la Liga Deportiva Alajuelense. Entre 1995 y 2004 conquistó seis campeonatos nacionales y además levantó el Torneo Grandes de Centroamérica en 1996 y la Copa de Interclubes Uncaf en 2002.

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