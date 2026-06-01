Van por Joel Campbell: el club menos pensado de Costa Rica entra en la pelea por el ex Alajuelense

Tras confirmarse su salida de Alajuelense y con las puertas de los equipos tradicionales cerradas, el experimentado atacante despertó el sorpresivo interés de un rival directo.

Tras desvincularse oficialmente de Liga Deportiva Alajuelense, las opciones de Joel Campbell para continuar su carrera en el fútbol de Costa Rica se han vuelto muy reducidas.

Hasta el momento, el experimentado atacante de 33 años ya recibió los portazos definitivos del Deportivo Saprissa, Herediano y Sporting FC, cuyas directivas descartaron por completo su incorporación.

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Hay que tener en cuenta que las elevadas pretensiones salariales de Joel hacen que su llegada a otro equipo de menor poderío dentro del fútbol tico parezca una auténtica quimera. No obstante, Inter San Carlos está dispuesto a seducirlo económicamente en este mercado de fichajes.

“Inter San Carlos está interesado”

El más flamante inquilino de la Liga Promérica, que viene de conseguir el título y su boleto a la máxima categoría en el Clausura 2026 de la Liga de Ascenso, tiene en carpeta al ex Alajuelense para la próxima temporada.

Campbell entra en el radar del equipo menos esperado (LDA).

La confirmación de este sorprendente interés llegó este lunes: “Inter San Carlos está interesado en Joel Campbell. Está haciendo un esfuerzo pero no está fácil porque Joel obviamente va a esperar algunas propuestas y gana mucho dinero, pero lo están intentando”, reveló el periodista Kevin Jiménez durante la emisión de su programa Seguimos.

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¿Pueden pagarle a Joel Campbell?

A pesar de ser los recién ascendidos a la máxima categoría, los norteños se sostienen sobre un proyecto institucional que cuenta con abundantes recursos económicos. Esto explica el plantel de primera línea, conformado por varios ex Saprissa y Alajuelense, con el que arrasaron sin piedad a sus rivales durante su paso por la segunda división.

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Tanto es así que, además del gran sueño de firmar a Campbell, la gerencia deportiva comandada por Yosimar Arias tiene en la mira a otros nombres de jerarquía, como los ex Herediano Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda, y el volante Kendal Porras, Además, ya cerraron oficialmente a Rachid Chirino, que llega a préstamo desde Saprissa.

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De todos modos, convencer a Joel Campbell para que firme el contrato será una operación sumamente complicada de concretar. La gerencia sancarleña es consciente de que el experimentado delantero también empieza a despertar un fuerte interés fuera de las fronteras nacionales, por lo que la competencia será feroz.

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En síntesis