León Weinstock, miembro de la Junta Directiva de Alajuelense, confirmó que la Liga saldrá al mercado de fichajes tras la separación de Alejandro Bran.

Después del doloroso cierre del Clausura 2026, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense trabaja junto a la gerencia deportiva y el cuerpo técnico de Ismael Rescalvo para terminar de ajustar una planilla que ya estaría prácticamente definida.

Este martes, León Weinstock, miembro de la Junta Directiva rojinegra, brindó una extensa entrevista en el programa radial 120 Minutos, donde repasó varios temas de la actualidad del club.

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Como era de esperarse, uno de los puntos centrales fue la situación de Alejandro Bran, quien quedó en el centro de la polémica durante las últimas semanas por el episodio de indisciplina que le costó su convocatoria a la Selección de Costa Rica y derivó en la decisión de Alajuelense de separarlo inmediatamente del grupo.

LDA busca al reemplazante de Bran y a un “10” en el mercado

Aunque su salida definitiva todavía debe resolverse desde el plano contractual, en la Liga ya actúan como si el mediocampista de 24 años hubiera quedado fuera de la planificación. Así lo dejó claro Weinstock, quien confirmó que el club busca un perfil para ocupar ese espacio en la mitad de la cancha.

“La planilla está a un 90, 95%. Principalmente estamos buscando un volante en el área ofensiva, un 10 o con otras características, y un mixto a raíz de lo ocurrido con Alejandro Bran, que estaba deportivamente en los planes hasta la semana anterior”, declaró el directivo.

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Sin embargo, en el Morera Soto no quieren apresurarse. El mercado todavía está en sus primeras semanas y la directiva sabe que algunos jugadores pueden esperar mejores ofertas antes de tomar una decisión.

“Hay que tomar en cuenta que el mercado está empezando. Hay que tomarlo en cuenta para cierto tipo de fichajes. Un jugador al que tal vez hoy se le hace una oferta puede esperar a otro mercado mejor, es la realidad del mercado nacional, que es de cuarto o quinto nivel. Todavía quedan dos meses de mercado”, recordó Weinstock.

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¿Y dónde jugará Bran?

Mientras tanto, el futuro de Bran sigue abierto. Si aparece una oferta internacional, Alajuelense tendría una vía más sencilla para desprenderse del mediocampista sin cargar con un finiquito extremadamente costoso.

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En cambio, si esa opción no aparece, el club deberá resolver qué hacer con un jugador que tiene contrato hasta 2027, pero que ya quedó fuera de los planes de Ismael Rescalvo para el Apertura.

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En síntesis