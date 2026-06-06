El mediocampista de Pumas está en duda para la primera jornada de Panamá contra Ghana en el Mundial 2026.

La Selección de Panamá cerró su último amistoso antes de iniciar su travesía por el Mundial 2026. Este sábado, los Canaleros igualaron con el gol de Jiovany Ramos por 1-1 frente a Bosnia, seleccionado europeo que también dirá presente en la cita mundialista.

Adalberto Carrasquilla nuevamente estuvo ausente como ocurrió ante Brasil y República Dominicana. Su participación en el importante partido contra Ghana en el debut el próximo 17 de junio sigue siendo una incertidumbre. Aún más con la respuesta que dio Thomas Christiansen.

ver también Panamá empató contra Bosnia y Herzegovina en su último partido antes del Mundial 2026

El DT de la Selección de Panamá dejó en duda que el mediocampista de Pumas llegue en condiciones para la Copa del Mundo, por lo que podría ingresar uno de los futbolistas que se encuentra como reserva.

“Me gustaría darte la información ‌que tengo, pero soy políticamente correcto y tampoco ⁠soy médico como para mojarme. Aníbal (Godoy) lleva más tiempo bajo tratamiento, ya está corriendo, hace desplazamientos, cambios de dirección y Coco todavía no ha llegado ahí. Si ⁠hay una evolución buena, puede que Coco llegue, no te puedo decir que no va a llegar porque si luego llega ⁠me vas a decir me has mentido“, declaró en conferencia de prensa.

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Con las declaraciones del entrenador, se confirma que el capitán Aníbal Godoy está cada vez más cerca de llegar en condiciones al primer partido. Teniendo en cuenta los trabajos que está realizando, hace pensar que Carrasquilla está muchos pasos por detrás en la recuperación.

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Thomas Christiansen tiene una fecha límite para hacer cambios en la lista de Panamá

Cabe destacar que si Christiansen quiere modificar la lista, podrá hacerlo hasta un día antes del debut contra Ghana. El 16 de junio será la fecha límite en la que Panamá pueda hacer cambios en la nómina de 26 que dio en un principio. El que entraría por Carrasquilla, si no llega, es Víctor Griffith.

En resumen

La Selección de Panamá empató 1-1 ante Bosnia en su último amistoso previo al Mundial.

empató 1-1 ante Bosnia en su último amistoso previo al Mundial. El técnico Thomas Christiansen dejó en duda la participación de Adalberto Carrasquilla por lesión.

dejó en duda la participación de Adalberto Carrasquilla por lesión. La fecha 16 de junio es el límite para realizar modificaciones en la lista panameña.