El Mundial 2026 está a 5 días de distancia pero eso poco le importa hoy por hoy a Deportivo Saprissa salvo por la representación que tendrá en manos de los panameños Fidel Escobar y Tomás Rodríguez.

La atención morada está puesta en el mercado de fichajes y en lo que será el Apertura 2026 que comenzará post Copa del Mundo. Es por eso que el equipo comandado por Hernán Medford se enfoca en lo que viene y, en ese camino, éstas son las noticias más importantes de las últimas horas en Tibás.

ver también “Aliviar el dolor”: Saprissa anuncia el problema que obliga a Hernán Medford a ser operado

Los 5 traspasos más caros en la historia de Saprissa

Saprissa se ha consolidado como una de las mejores canteras de Costa Rica, logrando importantes ingresos económicos gracias a la exportación de sus talentos al fútbol europeo. El listado de sus ventas más caras es liderado por John Jairo Ruiz, quien fue traspasado al Lille de Francia por 1.2 millones de euros en 2012. Le sigue muy de cerca la transferencia de Joel Campbell, vendido al Arsenal de la Premier League inglesa por un millón de euros en el año 2011.

En el resto del listado figuran otras jóvenes promesas y la gran leyenda de la portería nacional. Manfred Ugalde fue adquirido por el Lommel SK por 875 mil euros, mientras que Kenay Myrie partió a inicios de este año al Copenhague por 860 mil euros. Finalmente, el quinto puesto le pertenece a Keylor Navas; aunque se marchó libre al Levante en sus inicios, Saprissa logró percibir cerca de 700 mil euros años después por derechos de formación cuando el guardameta fue vendido del Real Madrid al París Saint-Germain.

El Monstruo recibió dinero por Keylor mucho tiempo después.

El incierto futuro de Keylor Navas en Pumas

Saprissa sigue de cerca los acontecimientos ya que el futuro deportivo del guardameta costarricense Keylor Navas ha dado un vuelco inesperado en los Pumas tras perder la reciente final de la Liga MX ante el Cruz Azul. Este duro golpe deportivo provocó el anuncio de la salida del director técnico Efraín Juárez, quien había sido el principal responsable de llevar a Navas al equipo universitario, de nombrarlo capitán y de lograr su reciente renovación de contrato por un año más.

Publicidad

Publicidad

ver también Se fue de Alajuelense y Saprissa le abrió las puertas: los morados cierran un inesperado fichaje

Según relata el reconocido diario Récord de México, la salida de Juárez desencadenará un efecto dominó que acabará con la estadía de varias figuras en el club. Al parecer, la directiva del equipo tiene la visión y el deseo de apostar por una renovación integral en la portería con un jugador más joven, por lo que la prensa azteca asegura que el legendario portero costarricense tendría “los días contados” en la institución.

Keylor Navas podría tener un pie afuera de Pumas.

Publicidad

Minor Álvarez deja Saprissa para regresar a Guatemala

Saprissa, bajo las órdenes del técnico Hernán Medford, sufrirá la baja confirmada del guardameta Minor Álvarez, quien dejará la institución morada para continuar su carrera deportiva en el extranjero. El destino del portero será el Xelajú MC de la Liga Nacional de Guatemala, equipo con el que disputará el torneo local y buscará revancha en la próxima edición de la Copa Centroamericana.

Publicidad

Esta será la segunda experiencia de Álvarez vistiendo la camiseta del conjunto de Quetzaltenango, club al que había llegado inicialmente en el año 2013 tras una salida previa del conjunto morado. Su rápida contratación se dio debido a que el Xelajú necesitaba con urgencia a un arquero de experiencia para reemplazar al uruguayo Rubén Silva, quien sufrió una grave rotura del tendón de Aquiles en el mes de abril y será baja durante todo el semestre.

Publicidad

Minor Álvarez volverá a Guatemala.

Exjugador de Saprissa es acusado públicamente por estafa

Justin Monge, delantero que formó parte del plantel de Saprissa campeón entre 2023 y 2024, se encuentra en el centro de una gran polémica tras recibir una fuerte denuncia en redes sociales. El comerciante Antony Montano lo acusó públicamente de estafa al asegurar que el jugador lleva meses evadiendo el pago de cuatro perfumes que adquirió al crédito desde noviembre de 2024, calificándolo de “cobarde” y “sinvergüenza”.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó todo en Alajuelense y Saprissa lo quiso fichar, pero se negó a ir por lealtad: “Tengo códigos”

Para demostrar la veracidad de sus palabras, el vendedor publicó un video con múltiples capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp con el futbolista. En los mensajes se evidencia cómo Monge, quien actualmente milita en la Liga de Ascenso con el Municipal Grecia, le daba distintas excusas relacionadas con sus cambios de equipo para no cancelar la deuda, hasta que en abril dejó de contestarle por completo.

Fuerte denuncia contra un ex morado.