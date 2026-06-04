“Dale minutos”: Alajuelense recibe un pedido directo desde la Fedefútbol por una joya del CAR de 17 años

Se trata de Ethan Barley, un '9' formado en el CAR y con experiencia en selecciones juveniles, que ya tuvo una ilusionante irrupción en Alajuelense.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares sigue nutriendo a Liga Deportiva Alajuelense y al fútbol costarricense en general de jóvenes talentos. Una de sus más recientes apariciones es el delantero Ethan Barley, de 17 años, que tuvo una gran irrupción en el primer equipo durante el cierre del Torneo Apertura 2025.

Barley aportó su granito de arena para la conquista de la 31 el pasado 7 de diciembre, con un debut soñado frente a AD San Carlos anotando uno de los goles en el triunfo 2-0 correspondiente a la última jornada de la fase regular. Óscar Ramírez le dio la oportunidad al oriundo de Alajuela, que por entonces tenía 16, y vaya si la supo aprovechar.

“Es un muchacho que viene en proceso, ya fue al Mundial juvenil. Ahora, yo ya lo conozco y creo que hay cositas que hay que mejorar con él. Tiene instinto de goleador, porque sobre el remate, él va y saca algo que es de él“, dijo en aquel entonces el “Machillo” sobre el jugador 1,81 metros que se formó durante siete años en el semillero del club.

Barley no sumó minutos con el primer equipo desde entonces. Pero su nombre volvió a estar en boca del liguismo por el tanto que anotó el martes, cerrando una gran jugada colectiva, en el triunfo 3-1 de la Liga sobre Sporting FC para ganar el título Sub-21.

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Fedefútbol le pide a Alajuelense por Ethan Barley

Esa anotación en la final de vuelta de la U-21 no fue pura casualidad. Barley ha sido el máximo artillero en las diferentes categorías de liga menor y por eso se ganó la convocatoria a las selecciones menores de Costa Rica. Sin ir más lejos, fue mundialista con la Sub-17 en Qatar 2025 y uno de sus puntos altos pese a que no logró convertir.

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En la Federación Costarricense de Fútbol lo conocen bien. Y por eso le hicieron un pedido directo a Alajuelense: “Yo sé que hay gente del área deportiva de la Fedefútbol que inclusive a la Liga le ha dicho: ‘Dale pelota a Ethan Barley, dale minutos’. Potencial muchacho, tiene muy buenas características”, contó el periodista José Alberto Montenegro en el programa La Redacción.

ver también Cambio de planes: Ismael Rescalvo sorprende a Alajuelense con una decisión que involucra a las jóvenes promesas del CAR

Veremos si el nuevo entrenador, Ismael Rescalvo, le da una nueva chance. Algo que parece posible teniendo en cuenta el español tiene un perfil formador y la idea para este semestre, donde se competirá en el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, es darle protagonismo a los “cachorros” del CAR.

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Datos clave

Miembros del área deportiva de la Fedefútbol le solicitaron directamente a Alajuelense otorgarle mayor regularidad y minutos en primera división a Ethan Barley .

. El delantero de 17 años, quien viene de ser campeón con la categoría Sub-21, demostró sus condiciones desde su debut a los 16 años bajo el mando de Óscar Ramírez.

El nuevo director técnico manudo, Ismael Rescalvo, podría potenciar al juvenil en el Torneo Apertura 2026 debido a su perfil enfocado en la formación de talentos.