Getsel Montes cambió los tacos por el machete para disfrutar de su tiempo libre trabajando la tierra en su Honduras natal.

Las celebraciones por la obtención de la ansiada estrella 32 con el Club Sport Herediano en el Torneo Clausura 2026 sucedieron hace menos de un mes, pero ya se encuentran muy lejanas en los recuerdos de Getsel Montes.

El portentoso zaguero de 1,94 metros de estatura, quien fue una de las garantías en el esquema del técnico José Giacone para conseguir el campeonato, aprovechó sus vacaciones para regresar a su tierra natal y retomar la vida que sueña para después de colgar los botines.

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Un refugio de 500 habitantes lejos de la ciudad

El defensor brindó una extensa entrevista para el Diario Diez desde la casa de su familia en Honduras. La vivienda rural está situada en Las Pilas, una pintoresca aldea del municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro.

Rodeada de colinas y con una población que ronda apenas los 500 habitantes, la economía de este rincón catracho se sustenta principalmente en la ganadería y el cultivo de café, banano y maíz.

La humilde localidad de Las Pilas, cuna de Getsel Montes (Facebook).

Allí, vestido con ropa de trabajo campesino, Getsel mostró cómo es su vida lejos de las canchas de la Liga Promérica. “Me gusta mucho pasar aquí con mi familia, con mis amigos y siempre que tengo vacaciones, me vengo para acá para pasar con los míos, con mis padres y me gusta mucho estar aquí”, confesó.

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Getsel Montes aprovecha sus vacaciones para trabajar el campo en Honduras (Diario Diez).

En Las Pilas, Montes se desplaza en su cuadraciclo para reparar cercas, sembrar y atender el ganado junto a sus vecinos. Mientras toma su machete para bajar unos cocos y luego de reparar un cerco para proteger los sembradíos, el jugador deja claro dónde está su corazón: “Cuando estoy aquí me desconecto de todo, de la ciudad, del fútbol, vengo a disfrutar con mi familia, con mis amigos, salir a trabajar un poco al campo y me desconecto un poco del fútbol”.

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Sembrando el terreno para el retiro

La estadía de Getsel Montes en el campo es también una inversión de tiempo y esfuerzo en lo que será su futuro una vez que decida ponerle punto final a su carrera profesional.

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“Esta es mi tierra, aquí es donde nací, donde crecí, donde me pienso venir a vivir cuando me retire del fútbol porque me siento muy feliz aquí”, aseguró con total convicción.

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Getsel Montes reparando una cerca en su tierra natal (Diario Diez).

El zaguero ya está preparando el terreno para su futuro, anhelando ver pastar a su propio ganado: “Estamos haciendo de todo un poco, tenemos sembrado un poquito de café, nos dedicamos a la siembra de maíz, y tenemos por allí una que otra vaquita para el futuro para cuando ya me decida retirar, dedicarme a la agricultura, el café y el ganado también”.

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Pero para ese día aún falta mucho tiempo. Con apenas 29 años, Getsel se encuentra en la plenitud de su carrera y se dispone a estampar su firma en la extensión de su contrato con el Team, donde ya celebró dos títulos de campeonato nacional.

El hondureño es uno los bastiones de la defensa florense (CS Herediano).

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El zaguero rojiamarillo tiene cuerda para rato en el fútbol de la Primera División costarricense. Aunque su corazón ya esté sembrado en las tierras de Yoro, su presente sigue estando en el Estadio Carlos Alvarado.

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En síntesis

A menos de un mes de coronarse campeón con el Herediano, Getsel Montes pasa sus vacaciones trabajando en la agricultura y ganadería en su aldea natal, Las Pilas (Honduras).

El zaguero de 29 años aprovecha el entorno rural de su pueblo de 500 habitantes para alejarse de la presión de la ciudad y el fútbol profesional, realizando labores físicas como reparar cercas y bajar cocos con machete.

Montes confesó que todo este esfuerzo en el campo (cultivo de maíz, café y cuidado de algunas vacas) es la base para su retiro, ya que planea instalarse definitivamente allí cuando termine su etapa como futbolista.