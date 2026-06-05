Mientras el equipo volvió a las prácticas y se asoma el tercer fichaje, Joel Campbell mandó un mensaje bien lejos del club.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina pero eso poco le importa a la Liga Deportiva Alajuelense, que ya regresó a los entrenamientos de la mano de Ismael Rescalvo, su nuevo DT, quien ya toma decisiones.

Entre las principales noticias se encuentran el mercado de fichajes que avanza rápidamente; Joel Campbell, que ya tiene nuevo equipo –y lo confirmó–, y las promesas del CAR y de refuerzos que se vienen…

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Joel Campbell confirma que tiene nuevo equipo

Tras su reciente salida de la Liga Deportiva Alajuelense al no renovar su contrato, el experimentado mediocampista Joel Campbell ya tiene definido su próximo destino en el fútbol de Costa Rica. El jugador se incorporará a las filas del Inter San Carlos para disputar la nueva temporada de la Liga Promérica. Aunque todavía falta la firma y el anuncio oficial, el presidente del club sancarleño, Geovanny Paniagua, confirmó públicamente que ya existe un acuerdo total entre ambas partes para concretar el fichaje, el cual marcará el cuarto equipo de Campbell en la liga nacional tras sus pasos previos por Saprissa, Puntarenas y el cuadro manudo.

Mientras se afinan los últimos detalles burocráticos, el propio futbolista se encargó de disipar las dudas sobre su futuro mediante un revelador mensaje. Durante una dinámica rápida de preguntas y respuestas en redes sociales con un creador de contenido, Campbell admitió abiertamente que ya tiene un nuevo equipo asegurado, aunque bromeó diciendo que aún “no se puede decir” el nombre. Este importante movimiento mediático y deportivo se suma a otros refuerzos que prepara el Inter San Carlos para su estreno en la máxima categoría, como la reciente contratación de Rachid Chirino y el fuerte interés en sumar al volante Yeltsin Tejeda.

Las tres promesas del CAR que evaluará Ismael Rescalvo

La Liga Deportiva Alajuelense, bajo la dirección técnica del español Ismael Rescalvo, no solo se reforzará con fichajes externos para la nueva temporada, sino que también mirará hacia su cantera. Durante la pretemporada, el estratega evaluará de cerca a tres jóvenes promesas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) para determinar si están listos para dar el salto definitivo y consolidarse en la Primera División con el equipo rojinegro.

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Los futbolistas elegidos para esta prueba son los mediocampistas Deylan Aguilar (19 años), Charles Foster (18 años) y Roy Bustos (20 años). Aguilar y Foster tendrán la oportunidad de competir por el importante espacio que dejó Alejandro Bran en la medular, mientras que Bustos, con un perfil mucho más ofensivo y capacidad para generar juego, buscará ganarse los minutos que quedaron vacantes tras la reciente salida del experimentado Joel Campbell.

El DT los analizará en la pretemporada.

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El pedido de la Fedefútbol por el joven goleador Ethan Barley

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) le ha hecho una solicitud directa a la directiva de Alajuelense: darle más minutos y regularidad al talentoso delantero de 17 años, Ethan Barley. El atacante, formado en el Centro de Alto Rendimiento, ya sabe lo que es brillar en la máxima categoría, pues tuvo un debut soñado a los 16 años anotando un gol clave para la conquista del título 31 bajo el mando del exentrenador Óscar Ramírez.

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El pedido de la Federación llega en un momento inmejorable, ya que Barley viene de ser figura y campeón con la categoría Sub-21 del equipo manudo, además de contar con rodaje internacional tras haber disputado el Mundial Sub-17. Ahora, las esperanzas de su consolidación recaen sobre el nuevo técnico Ismael Rescalvo, quien se caracteriza por tener un perfil formador y podría darle el protagonismo necesario durante el Torneo Apertura 2026.

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Ethan Barley.

Roan Wilson a un paso de ser el tercer fichaje manudo

La dirigencia de Alajuelense se mueve con rapidez en el mercado de pases y está a punto de cerrar su tercera incorporación de cara a la nueva temporada. Tras concretar las llegadas de Luis Díaz y Yeison Molina, el club mantiene negociaciones muy avanzadas para repatriar al mediocampista costarricense Roan Wilson, quien actualmente milita en la segunda división del fútbol de Portugal.

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A pesar de su importante cartel y de haber disputado el Mundial de Qatar 2022 con la selección nacional, Wilson llegaría al equipo rojinegro con una notable falta de ritmo competitivo. Durante la última temporada en Europa, el volante de contención apenas sumó 62 minutos en la cancha y no registra actividad oficial desde agosto del año pasado, por lo que este regreso a Costa Rica representaría una oportunidad vital para recuperar su nivel.

Roan Wilson se acerca a Alajuelense.