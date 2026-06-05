Joseph Joseph dio la cara tras la separación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, asegurando que la Junta Directiva tomó las decisiones correctas.

Tras el terremoto que significó la separación del primer equipo de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, la gerencia de Liga Deportiva Alajuelense trabaja a contrarreloj para definir el futuro de ambos jugadores fuera de la institución.

En medio de este panorama, el presidente rojinegro, Joseph Joseph, se refirió por primera vez a los polémicos incidentes de indisciplina que sacudieron al club, así como a sus drásticas consecuencias.

Alejandro Bran y Kenneth Vargas fueron separados del club rojinegro (Rafael Pacheco Grandos / LDA).

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“Son situaciones que no podemos aceptar”

El jerarca abordó el tema este viernes durante un evento oficial en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, donde estuvo acompañado por la presidenta de la República, Laura Fernández.

Joseph fue tajante al afirmar que la dirigencia no dudará en aplicar mano dura cuando la situación lo amerite. “Son situaciones que no podemos aceptar en deportistas de alto nivel como lo son ellos y, bueno, creo que hemos tomado las medidas. Creo que hemos actuado bien como Junta Directiva, se ha seguido el debido proceso ante estos casos“, sentenció el presidente.

Joseph Joseph rompió el silencio sobre la decisión de apartar a Alejandro Bran y Kenneth Vargas (LDA).

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Joseph dejó claro que en la institución no están dispuestos a “apoyar ni alcahuetear” faltas al reglamento interno, reconociendo que cada persona debe hacerse responsable de sus actos, por dolorosas que resulten las consecuencias.

Educación desde el semillero

Más allá de las inminentes salidas de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, Alajuelense busca que las determinaciones de la Junta Directiva sirvan de aprendizaje para los juveniles que residen y se forman en el CAR.

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“Hay un curso que se llama Ética y Valores y hay clases extracurriculares donde se tratan ese tipo de temas. Creo que con educación, más educación y más educación vamos a evitar este tipo de cosas. Y actuando ejemplarmente también con casos así, pues es una manera de enseñar”, argumentó Joseph, subrayando que la disciplina resulta innegociable en absolutamente todas las categorías del club.

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En síntesis

Joseph Joseph dio la cara tras la separación de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, asegurando que la Junta Directiva tomó las decisiones correctas y siguió el debido proceso.

El presidente rojinegro fue enfático al señalar que el club jamás va a “alcahuetear” la indisciplina, exigiendo un comportamiento intachable para los deportistas de alto rendimiento.

Utilizando estas drásticas sanciones como un ejemplo preventivo, la Liga refuerza la formación de sus talentos juveniles en el CAR con un fuerte énfasis en la ética y los valores integrales.