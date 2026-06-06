Quién es y cómo juega Juanpi Añor, el “heredero de Isco” que brilló en Málaga y ahora llega a Alajuelense

Alajuelense presentó oficialmente a su nuevo '10', que llega con pasado en LaLiga, 28 partidos con Venezuela y contrato por los próximos dos años.

Liga Deportiva Alajuelense ya tiene al “10” que venía buscando. El club rojinegro hizo oficial la incorporación de Juan Pablo Añor, más conocido como Juanpi, un volante ofensivo de 32 años que llega para darle más creatividad al mediocampo de Ismael Rescalvo.

En su presentación, la Liga destacó que el futbolista venezolano suma “más de 280 partidos como profesional, experiencia en Europa, América y Asia, 28 partidos con la selección absoluta de Venezuela y participación en dos ediciones de la Copa América”. Además, confirmó que se vincula al club por los próximos dos años.

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“El heredero de Isco”

Juan Pablo Añor Acosta nació en Caracas, Venezuela, el 24 de enero de 1994. Tiene 32 años, mide 1,76 m y su posición natural es la de volante ofensivo, aunque también puede jugar como interior creativo o partir desde la derecha para moverse hacia zonas centrales.

Juanpi Añor disputó un total de 132 partidos en el Málaga (Getty Images).

Su etapa más importante la vivió en el Málaga de España, club al que llegó muy joven y en el que pasó por cantera, filial y primer equipo. En aquel momento, la prensa española incluso lo llegó a presentar como el “heredero de Isco”, una comparación por el talento que había mostrado el mediocampista malagueño antes de irse al Real Madrid.

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(Diario AS).

Después de su paso por los Boquerones, Juanpi también jugó cedido en Huesca. Luego continuó su carrera en Al-Ain de Arabia Saudita, regresó al Caracas FC, pasó por Panetolikos de Grecia y más recientemente estuvo en Volos NFC, también de la Superliga griega. En su última temporada con ese club disputó 32 partidos, anotó 4 goles, recibió 5 tarjetas amarillas y acumuló 2.179 minutos.

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Añor durante su reciente paso por el Volos del fútbol helénico (Instagram).

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También llega con roce de selección. Añor pasó por categorías menores de Venezuela y alcanzó la absoluta, con la que disputó 28 partidos. Además, en octubre de 2025 fue titular en el amistoso que la Vinotinto perdió frente a los vigentes campeones del mundo.

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El nuevo 10 de Alajuelense es uno de los volantes más técnicos que ha visto Venezuela (Getty Images).

Cómo juega el nuevo 10 de Alajuelense

Juanpi es un zurdo creativo, más de pase, que puede recibir entre líneas, filtrar pelotas, asociarse cerca del área y darle al equipo una cuota de claridad en partidos cerrados. Con la separación de Alejandro Bran, Alajuelense necesitaba un futbolista capaz de conectar líneas entre el mediocampo y la ofensiva.

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Juanpi llega con cartel, recorrido y ritmo en Europa; ahora tendrá que demostrar en Costa Rica si todavía conserva ese toque diferencial que lo llevó a brillar en Málaga y vestir la camiseta de Venezuela.

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En síntesis

Alajuelense presentó oficialmente a Juan Pablo “Juanpi” Añor como nuevo volante ofensivo por los próximos dos años.

El venezolano tiene pasado en Málaga, Huesca, la Selección de Venezuela y fue señalado en España como el “heredero de Isco”.

Llega con ritmo reciente: 32 partidos, 4 goles y 2.179 minutos en su última temporada con Volos de Grecia.