Se confirma el gran salto de Joseph Rosales que ilusiona a la Selección de Honduras

El futbolista hondureño atraviesa por uno de sus mejores momentos y lo confirmó con el rendimiento mostrado en el amistoso ante Argentina.

Joseph Rosales mostró un gran nivel en el amistoso que terminó con triunfo (2-0) para Argentina sobre la Selección de Honduras. El jugador del Austin FC se ha ganado su espacio en la lateral izquierda, ganando protagonismo por su seguridad y jerarquía en esa zona del campo.

Su buen momento deportivo también fue confirmado con la última revisión del sitio web Transfermarkt que actualizó el precio estimado en el que está tazado el futbolista catracho de cara al mercado de fichajes.

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El precio de Joseph Rosales llega a los 2.5 millones de dólares, según la última actualización del 1 de junio de 2026 del sitio especializado en calcular el costo de los jugadores alrededor del mundo.

Este valor costo confirma un incremento de 500 mil dólares en la cotización en comparación a los 2 millones de dólares que costaba cuando era jugador del Minnesota United de la MLS.

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Con esa actualización, Joseph Rosales continúa elevando su nombre a en el fútbol internacional y confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años con la posibilidad de dar el salto a Europa.

Rosales se ha convertido en una de las piezas que José Francisco Molina ha considerado como titular indiscutible en los amistosos ante Perú y el más reciente ante la vigente campeona del mundo, Argentina.

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