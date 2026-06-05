Ronaldo Cisneros atraviesa uno de los momentos más difíciles desde su llegada a Liga Deportiva Alajuelense. El delantero mexicano dejó de lado el plano deportivo para compartir una noticia profundamente familiar con sus seguidores.

En sus historias de Instagram, Cisneros y su pareja, Valeria Camacho, comunicaron la pérdida del bebé que esperaban mediante un mensaje cargado de dolor y acompañado por imágenes que reflejaron la ilusión que habían vivido durante las últimas semanas.

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Ronaldo Cisneros conmueve a Alajuelense

“Quiero comunicar que nuestro bebé dejó de crecer hace algunas semanas, han sido semanas difíciles”, escribió Cisneros en su descargo. “Damos gracias a Dios por toda la alegría e ilusión que nos trajo esta bendición, y a nuestra familia y amigos por el apoyo recibido estos días”.

“Estamos convencidos de que Dios siempre tiene mejores planes que los nuestros y que estar abiertos a la vida es la mejor decisión”, agregó el jugador de Alajuelense, acompañando sus palabras con un corazón y unas manos en señal de oración.

Ronaldo Cisneros comunicó la pérdida del bebé que estaba esperando junto a Valeria Camacho (Instagram).

Además del comunicado, Cisneros publicó varias historias con imágenes familiares. En una de ellas se observa una prueba de embarazo positiva junto a una imagen religiosa y el texto: “Te amamos hasta el cielo bebito”.

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(Instagram).

En otra, aparece besando el vientre de su esposa, con un ramo de flores azules y la cita: “El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó; ¡bendito sea el nombre del Señor!”.

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(Instagram).

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También compartió una fotografía junto a sus dos hijas, acompañada por el mensaje: “Saber de tu llegada nos llenó de alegría, amor e ilusión”. La secuencia cerró con una imagen en la playa, donde se ven dibujos en la arena representando a la familia y la frase: “Siempre en nuestro corazón”.

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(Instagram).

Por ahora, Cisneros y su familia atraviesan el momento en privado, acompañados por sus seres queridos y por los mensajes de apoyo que comenzaron a llegar después de la publicación.

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En síntesis