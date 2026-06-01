Diagnóstico definitivo para Marcel Hernández: ya se sabe si podrá jugar el Apertura 2026 con Herediano

Tras días de incertidumbre y temores sobre una posible cirugía, se confirmó el alcance real de la lesión de Marcel Hernández en Herediano.

El periodista deportivo Kevin Jiménez, quien había sido el primero en alertar a los fanáticos del Club Sport Herediano sobre la posible gravedad de la lesión de su máxima figura, se convirtió este lunes también en el encargado de disipar todos los temores alrededor del Carlos Alvarado.

A pesar del profundo pesimismo que rondaba los pasillos del campeón nacional luego de que Marcel Hernández terminara la final del Clausura 2026 con una lesión en la rodilla, el jugador buscó agotar todas las instancias. Finalmente, la búsqueda de una segunda (y hasta tercera) opinión clínica dio sus frutos.

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Marcel Hernández no se perderá el Clausura

“MARCEL HERNANDEZ ESTARÁ EL PRÓXIMO TORNEO”, soltó Jiménez a través de sus redes sociales. “Tras revisarse con varios especialistas, determinaron que la lesión de rodilla del cubano saldrá con tratamiento y no con operación por lo que se espera que el jugador no se pierda el torneo. Recordemos que los primeros estudios salieron negativos pero tras realizarse unos más a profundidad se determinó que estará listo para la pretemporada”, detalló el comunicador.

De esta manera, el atacante se someterá a un tratamiento conservador de rehabilitación que le permitirá llegar a tiempo para el inicio de los trabajos previos al Apertura 2026.

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Días antes, cuando todos en El Team temían perderlo por varios meses, Marcel había manifestado su optimismo: “Es normal que los primeros exámenes no salieran bien por el esfuerzo que realicé en el partido, a pesar de estar lesionado. Pero debemos esperar unos segundos estudios; es normal en estos casos. Vamos a esperar la evolución”, le confió a La Nación.

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Herediano vuelve a moverse en el mercado

Además de representar un enorme alivio para el cuerpo técnico de José Giacone, esta noticia también impacta en los movimientos de la directiva florense. El panorama sombrío que pronosticaba la ausencia de Marcel por el resto del año había congelado varios movimientos en la plantilla.

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Ahora, con la certeza de que contarán con su goleador estrella para el arranque de la próxima temporada, Jafet Soto ya tiene vía libre para volver a negociar las posibles salidas de los delanteros Fernando Lesme y “Tepa” González.

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En síntesis

Tras consultar con especialistas y realizarse estudios más profundos, se descartó que la lesión de rodilla de Marcel Hernández requiera cirugía; bastará con tratamiento.

El diagnóstico positivo confirma que el goleador cubano no se perderá el próximo campeonato y estará listo para iniciar la pretemporada con el equipo.

Al tener a Marcel a salvo, Jafet Soto y la directiva florense tienen luz verde para concretar las salidas de los atacantes Fernando Lesme y el “Tepa” González.