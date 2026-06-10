La Liga no descansa en medio del mercado de fichajes incluso mientras el planeta ya piensa en lo que será el Mundial 2026.

Se viven días agitados en la Liga Deportiva Alajuelense. Pese a que muchos en el planeta fútbol están pendientes del inicio del Mundial 2026, los manudos siguen trabajando en lo que será el Apertura 2026 de Costa Rica.

En los últimos días se conoció la contratación de Juanpi Añor, quien ahora fue elogiado por el Bocha Batista, al tiempo que también se confirmó el regreso de Daniel Chacón mientras que Alejandro Bran y Kenneth Vargas siguen siendo noticia…

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Fernando Batista elogia a Juanpi Añor y lo compara con un jugador de Saprissa

El actual entrenador de la Selección de Venezuela, Fernando “Bocha” Batista, llenó de elogios a la nueva contratación de Liga Deportiva Alajuelense, el mediocampista ofensivo Juan Pablo “Juanpi” Añor. Batista, quien dirigió al futbolista de 32 años en la selección “Vinotinto”, destacó que es un jugador muy técnico y claro para jugar, augurando que sus excelentes características le aportarán mucho al equipo rojinegro.

Además de resaltar su vasta experiencia en el fútbol de Europa, el técnico argentino sorprendió al trazar un paralelismo entre Añor y el reciente refuerzo del Deportivo Saprissa, Andrey Soto. Batista aseguró que, observando a la distancia, ambos jugadores comparten similitudes destacadas en el campo, como el buen pase y una excelente pegada, deseándole al venezolano el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en Costa Rica.

Fernando Batista elogió a Juanpi Añor.

Joel Campbell desmiente categóricamente a Raúl Pinto

El atacante costarricense Joel Campbell utilizó sus redes sociales para responder y desmentir de manera tajante las recientes acusaciones del ex jerarca de Alajuelense, Raúl Pinto. El ex directivo había asegurado en una entrevista que Campbell le faltó el respeto al club rojinegro, afirmando que el jugador supuestamente siempre había sido aficionado de Saprissa y que su deseo era marcharse al equipo tibaseño una vez terminado su contrato.

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Frente a estas declaraciones, Campbell fue contundente al aclarar que no ha dado ninguna entrevista en meses y acusó a Pinto de utilizar su imagen para propagar mentiras con la intención de hacer campaña política, justo en la víspera de las elecciones en Alajuelense. El experimentado delantero reiteró su profundo respeto por todos los clubes y aficiones del país, exigiendo que dejen de usar su nombre para inventar falsedades.

Campbell no dejó pasar los dichos de Raúl Pinto.

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Daniel Chacón se reincorpora a Alajuelense y agradece a su madre

Alajuelense confirmó oficialmente la reincorporación del zaguero central Daniel Chacón de cara a la nueva temporada. El jugador de 25 años regresa al equipo tras haber estado a préstamo en el Municipal Liberia, etapa en la que lamentablemente se perdió la temporada completa (Apertura 2025 y Clausura 2026) tras sufrir una grave ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en un amistoso disputado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

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Tras superar su extensa y difícil recuperación, Chacón aprovechó sus redes sociales para expresar su profunda gratitud, dedicándole un emotivo mensaje a su madre por ser la persona que “nunca le soltó la mano” durante el proceso. Ahora, con contrato vigente hasta diciembre de 2026, el defensor descartó los rumores de una salida y buscará ganarse un lugar en el esquema del técnico Ismael Rescalvo para cubrir las recientes bajas defensivas del equipo.

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Daniel Chacón ya está físicamente al 100%.

Alajuelense Femenil suma refuerzos internacionales desde la Liga MX

Con el claro objetivo de recuperar el título de campeonas en Costa Rica y pelear por un puesto de prestigio en los torneos de la Concacaf, Alajuelense anunció dos importantes fichajes para su equipo femenino. La principal novedad es la llegada de Emily Flores, una mediocampista de 24 años procedente del equipo Gallos Femenil de la Liga MX, donde tuvo una participación muy regular al disputar más del 95% de los minutos totales en las últimas dos temporadas.

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Además de esta incorporación internacional, las “Leonas” oficializaron el fichaje de Priscilla Barrientos, quien aportará liderazgo, experiencia y capacidad goleadora al grupo. Estos movimientos estratégicos buscan fortalecer al plantel rojinegro antes de enfrentarse nuevamente al Deportivo Saprissa en una final que definirá cuál de los dos equipos representará al país en las próximas competiciones de la UNCAF y la Concacaf.

Emily Flores llega desde México.

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Jeaustin Campos defiende a Bran y Vargas tras polémica en Alajuelense

El reconocido director técnico Jeaustin Campos se pronunció en un podcast sobre el reciente escándalo de indisciplina protagonizado por Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal en la Selección Nacional. La polémica derivó en una medida drástica por parte de la directiva de Liga Deportiva Alajuelense, la cual decidió apartar a Bran y Vargas del primer equipo con la intención de buscarles una salida inmediata al fútbol extranjero durante el mercado de fichajes.

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Campos se mostró en desacuerdo con marginar definitivamente a los jugadores, asegurando que él los conoce bien y que son “buenos chicos” que “no merecen que los boten”. El estratega enfatizó que, aunque se deben aplicar castigos deportivos severos por los errores cometidos, los clubes no deben olvidar el lado humano; por el contrario, recomendó que los futbolistas reciban acompañamiento y ayuda de profesionales antes de sentenciar de manera abrupta su carrera en la institución.

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Un reclamo que incomoda a Alajuelense.

En síntesis

Juanpi Añor es el nuevo refuerzo de Alajuelense elogiado por Fernando Batista.

es el nuevo refuerzo de Alajuelense elogiado por Fernando Batista. Joel Campbell desmintió a Raúl Pinto sobre su vinculación con el Saprissa.

desmintió a Raúl Pinto sobre su vinculación con el Saprissa. Daniel Chacón regresó a Alajuelense con contrato firmado hasta diciembre de 2026.

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