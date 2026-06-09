Joel Campbell apareció en sus redes sociales para desmentir categóricamente las recientes afirmaciones de Raúl Pinto, acusándolo de utilizar su figura y propagar falsedades para hacer campaña política en la víspera de las elecciones de Alauelense.

La polémica generada por las recientes declaraciones de Raúl Pinto no tardó en encontrar respuesta. Luego de que el ex jerarca de Liga Deportiva Alajuelense acusara a Joel Campbell de faltarle el respeto al club al supuestamente expresar su deseo de firmar con Deportivo Saprissa nada más terminar su contrato con los rojinegros, el experimentado atacante de 33 años decidió ponerle un alto a los rumores.

Campbell utilizó sus redes sociales para desmentir de manera tajante la versión de Pinto, dejando en evidencia que las supuestas declaraciones mencionadas por el ex directivo nunca existieron en el contexto actual.

ver también Noticias de Alajuelense HOY, 9 de junio: Santiago Van der Putten a Europa, Juanpi Añor, Saprissa supera a la Liga y una estafa

¿Qué había dicho Raúl Pinto?

“A mí me duele mucho todavía que a un jugador al que nosotros le dimos de todo, lo esperamos a que se recuperara, como es el caso de Campbell, que le dimos oportunidad y oportunidad para que se recupere, llegue ahora y diga que lo que desea es llegar a Saprissa y que su equipo siempre fue Saprissa…”, declaró Pinto este mismo martes ante los micrófonos de Teletica Radio.

Tweet placeholder

“Eso es doloroso para los liguistas, saber que aquella persona que ellos querían como líder y figura al final salga diciendo que es saprissista y que quiere llegar a Saprissa y que toda su vida fue saprissista. Entonces, ¿para qué estuvo en la Liga? Eso es doloroso y es estar manejando mal la parte deportiva la Junta Directiva, creo que no tiene que traer más jugadores de la acera de enfrente”, profundizó el ex vice presidente de Alajuelense.

La contundente respuesta de Joel Campbell

Cansado de que se malinterprete su silencio y de que se reciclen entrevistas viejas (de 2022) para ensuciar su imagen en el presente, Campbell utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para desenmascarar las verdaderas intenciones que, según él, se esconden detrás de las palabras de Raúl Pinto.

Publicidad

Publicidad

“No he dado ninguna declaración desde hace meses y ahora quiere hacer campaña política con mi nombre … Que fácil …” comenzó escribiendo en referencia a las elecciones que se llevarán a cabo este sábado en el estadio Alejandro Morera Soto. “Nunca opino cuando hablan de mí, respeto el punto de vista de cualquier persona, no me tomo nada personal… pero este tipo de mentiras NO…”, sentenció.

Tweet placeholder

Publicidad

Para asegurarse de que su mensaje llegara a toda la afición, Campbell también acudió a sus historias de Instagram, donde reafirmó su molestia ante la difusión de información falsa.

Publicidad

Joel Campbell se cansó de los inventos de Raúl Pinto y lo puso en su lugar (Instagram).

Publicidad

“Yo respeto a todos los clubes y aficiones del país y más en las que he jugado… pero ya es suficiente, dejen de usar mi nombre para hablar mentiras“, publicó el ex legionario.

En síntesis

Joel Campbell desmintió de manera contundente las afirmaciones de Raúl Pinto, aclarando que no ha dado ninguna declaración pública sobre su futuro o un supuesto deseo de ir a Saprissa desde hace meses.

El jugador señaló que el ex jerarca rojinegro está utilizando mentiras sobre su figura como una herramienta para hacer “campaña política” de cara a las inminentes elecciones en Alajuelense.

A través de sus redes sociales (X e Instagram), el atacante reiteró su respeto por todos los clubes y aficiones del país, pidiendo de manera directa que dejen de usar su nombre para inventar falsedades.

Publicidad