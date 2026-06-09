Alajuelense se reforzó con el zaguero Daniel Chacón, quien volvió al club rojinegro tras lesionarse en Liberia y convenció al nuevo cuerpo técnico.

Liga Deportiva Alajuelense inició la pretemporada el pasado 1 de junio con algunas caras nuevas con respecto al semestre pasado. Una de ellas es la de Daniel Chacón, quien salió cedido a Municipal Liberia el año pasado para tener rodaje, pero prácticamente no sumó minutos por una grave lesión.

El zaguero central de 25 años y 1,86 metros sufrió una ruptura del ligamento cruzado de su rodilla derecha en un amistoso de preparación precisamente contra el club rojinegro, celebrado en julio en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Turrúcares.

Chacón se perdió la temporada completa. Es decir, los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026. Y una vez finalizó su préstamo, le tocó volver a una Liga golpeada por no haber podido defender el título nacional y por la salida de Óscar Ramírez, que fue reemplazado por Ismael Rescalvo.

Daniel Chacón sigue en Alajuelense y le agradeció a su madre

El club anunció este martes por la tarde la “reincorporación de Daniel Chacón“, quien puede aportar variantes en la zaga central, mermada por las ausencias de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, y también como volante de contención. Días atrás, se rumoreó que podía salir a AD San Carlos.

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La noticia fue recibida de gran manera por el ex Cartaginés y Colorado Rapids, a quien las lesiones no le dejaron tener regularidad en los últimos años. Y le dedicó un emotivo mensaje a su madre en Instagram: “Gracias a Dios y a todas las personas que fueron parte de mi recuperación, especialmente a mi madrecita que nunca me soltó la mano en el proceso”.

Chacón tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre de 2026, por lo que buscará ganarse la renovación en este torneo donde le llegará su chance por la doble competencia. Es el cuarto refuerzo confirmado, tras Farbod Samadian (volvió desde Puntarenas FC), John Paul Ruiz (regresó tras destacar en Liberia) y Juanpi Añor (fichaje procedente del Volos de Grecia).

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Daniel le agradeció a su madre, Carolina Chacón. (Foto: captura de Instagram)

Datos clave

Alajuelense confirmó la reincorporación de Daniel Chacón al primer equipo tras pasar un año en blanco debido a una grave lesión de ligamento cruzado durante su préstamo en Liberia.

El zaguero de 25 años descartó los rumores de una posible salida a San Carlos y le agradeció públicamente a su madre por no soltarle la mano en su recuperación.

Con contrato hasta diciembre de 2026, Chacón se convierte en el cuarto refuerzo manudo y llega a cubrir las sensibles bajas en la zaga del esquema de Ismael Rescalvo.