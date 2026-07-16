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Mundial 2026

Ni en Argentina lo esperaban: España recibe un golpe de FIFA previo a la final del Mundial 2026

La albiceleste recibió una noticia que no esperaba luego de eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Argentina ya sabe la noticia antes de la final.
© Getty ImagesArgentina ya sabe la noticia antes de la final.

La Selección Argentina no solo se metió en la gran final del Mundial 2026 tras un partido no apto para cardíacos contra Inglaterra. El triunfo agónico le trajo un premio extra que se celebra en todo el país: la Albiceleste volvió a ser la número uno del ranking FIFA, superando a España en la previa del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

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Con esta última actualización del ranking, que se calcula sumando y restando puntos según la importancia de los partidos disputados en los últimos ocho años, los dirigidos por Lionel Scaloni miran a todos desde arriba.

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Así quedó el Top 3 del fútbol mundial antes de la final

  1. Argentina: 1970.37 puntos
  2. España: 1965.61 puntos
  3. Francia: 1948.97 puntos

Antes de que rodara la pelota en las semifinales, el panorama era diferente. España lideraba la tabla y Argentina miraba desde el tercer puesto, a más de 22 puntos de distancia. Sin embargo, el destino y los resultados jugaron a favor de los campeones del mundo:

  • Francia cayó: Los galos perdieron con España en semis y cayeron al tercer lugar.
  • Argentina recuperó su puesto: Al vencer a Inglaterra, la albiceleste sumó los puntos necesarios para dar el salto definitivo, superar a la propia España por apenas 4.76 puntos y recuperar la cima que ya había tenido al comenzar el torneo.
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Así quedó el ranking FIFA tras las semifinales del Mundial 2026.

Así quedó el ranking FIFA tras las semifinales del Mundial 2026.

A pesar de la alegría por recuperar el primer puesto, el liderato trae consigo una estadística que a los más cabuleros les eriza la piel. Desde que la FIFA creó su ranking moderno en 1993, ninguna selección que empezó un Mundial como número uno logró levantar la Copa del Mundo.

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Argentina, que había llegado al torneo en lo más alto gracias a los tropiezos previos de franceses y españoles en la última fecha FIFA (y a sus propios triunfos amistosos ante Honduras e Islandia), tiene ahora una doble misión histórica en la gran final.

El escenario está listo para el domingo 19 de julio. El equipo de Lionel Messi llega en lo más alto del planeta, pero enfrente estará la temible España de Lamine Yamal, que busca su segundo título histórico.

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