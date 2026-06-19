El futbolista, figura del último Clausura 2026, quiere dar el salto al Morado y ahora solo falta que la dirigencia haga el último paso.

De un lado está el Mundial 2026 y del otro, el mercado de fichajes de Costa Rica. Porque mientras todo el planeta fútbol mira hacia Estados Unidos, México y Canadá, en suelo tico los clubes se siguen moviendo en busca de armar sus planillas y Deportivo Saprissa no es la excepción.

Después del reciente subcampeonato, Hernán Medford y todos los morados siguen soñando con conseguir el título 41 de su historia. Y para eso, ahora están cerca de fichar a una de las figuras del último campeonato.

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Se trata de Antonny Monreal, el portero de Liberia, quien podría ponerse la camiseta morada para el Apertura 2026 y así darle competencia a Abraham Madriz, el joven portero que viene de tener también un excelente campeonato.

Antonny Monreal a Saprissa: “El jugador ya hizo su parte”

Uno de los problemas que tenía Saprissa para quedarse con el guardameta mexicano era el cupo de extranjero, algo que en Tibás no sobra, sin embargo Monreal ya está a punto de nacionalizarse tico y así todo se volvería más sencillo.

En ese sentido, la última información al respecto la aportó La Voz Saprissista, uno de los medios partidarios que mejor información manejan. “Fuentes nos confirman que Monreal se encuentra a un paso de ser costarricense”, publicaron a través de su cuenta de Facebook.

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“¡La afición te espera! Ya el jugador hizo su parte, ahora falta que la dirigencia haga la suya”, agregaron desde LVS en referencia a que ahora la pelota está del lado de Erick Lonnis y compañía para traer a Monreal ya que Minor Álvarez, quien era el portero suplente de Madriz, se marchó hace pocas semanas a Xelajú de Guatemala.

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La información de La Voz Saprissista.

Los números de Monreal en Liberia

Desde que llegó a Liberia, Antonny Monreal disputó 68 partidos en los que le anotaron 79 goles aunque a la vez mantuvo su valla invicta en 21 partidos, un muy buen número.

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Puntualmente en el último Clausura 2026, en el que Liberia llegó hasta las semifinales, el mexicano jugó 20 encuentros –en seis se mostró imbatible– y le encajaron 21 goles.