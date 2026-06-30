Cada vez falta menos para el inicio del próximo campeonato y los fanáticos del Monstruo no les cayó bien el último anuncio del club.

El Mundial 2026 avanza raudamente. Los primeros partidos de 16avos de final ya se definieron y eso, en Costa Rica, sólo significa una cosa: que falta cada vez menos para el inicio del Apertura 2026 de la Liga Promérica.

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La Copa del Mundo finalizará el 19 de julio y el nuevo campeonato tico tendrá su puntapié inicial una semana después, el fin de semana del 26 de julio, en el que Deportivo Saprissa debutará ante Pérez Zeledón.

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Sin embargo, y aunque la fecha se acerca, el Monstruo sigue sin haber anunciado fichajes grandilocuentes, algo que mantiene inquieta a la afición, que explotó con el último anuncio oficial que hizo el club a través de sus redes sociales.

Saprissa anuncia que estrenará una nueva camiseta

Este lunes, el club confirmó que en los próximos días dará a conocer la nueva camiseta y confirmó que la preventa ya comenzó a través de su sitio web. El modelo aún no fue revelado pero igual la afición se enojó.

Es que el reclamo unánime fue en la línea de “menos camisetas y más fichajes” para ir en busca del título 41 del club que se les viene negando desde hace más de dos años cuando levantaron la 40° en el Clausura 2024.

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Los comentarios hablan por sí solos. (Instagram Saprissa)

La publicación en Instagram se llenó de comentarios. “Mismos jugadores de siempre, mismos resultados de siempre, nos espera lo mismo de los torneos anteriores”, fue uno de ellos.

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“Mejor hagan fichajes, merecemos más respeto”, agregó otro. “¡Volvemos a lo mismo! Nada cuesta, más fútbol menos marketing”, expresó un tercer fanático. “Por más que la camisa esté hermosa, con este equipo no dan ganas de nada”, agregó otro y así se sucedieron las palabras de furia en cadena.

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Los fichajes de Saprissa para el Apertura 2026

Por ahora, los fichajes de Saprissa han sido pocos y ninguno de renombre. Andrey Soto, Keyshwen Arboine y el regreso de Samir Taylor aparecen en esta lista, en tanto que Antonny Monreal suena como el portero elegido por Erick Lonnis para incorporar pronto.

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A ellos se le suma la renovación de Mariano Torres –que por ahora no se retira– y no mucho más. Todavía queda tiempo y mucho mercado de fichajes por delante, pero el reloj corre.

En síntesis

26 de julio es la fecha de debut de Saprissa ante Pérez Zeledón.

es la fecha de debut de Saprissa ante Pérez Zeledón. Preventa de camiseta nueva fue anunciada oficialmente por Saprissa en su sitio web.

nueva fue anunciada oficialmente por Saprissa en su sitio web. Andrey Soto y Keyshwen Arboine son los recientes fichajes confirmados por Saprissa.