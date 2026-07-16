Elián Quesada se va de Alajuelense y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica: “A préstamo”

Elián Quesada dejará de pertenecer a Alajuelense en esta nueva temporada. Si bien su ficha seguirá siendo propiedad del cuadro manudo, el lateral izquierdo cambia de equipo para buscar los minutos que Ismael Rescalvo no le iba a dar.

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Según confirmó este jueves la Liga en sus canales oficiales, el ex Arsenal continuará su carrera en el Pérez Zeledón. Se trata de un préstamo de seis meses, por lo que estará ligado a los Guerreros del Sur durante el Torneo Apertura 2026.

“LDA informa que el futbolista Elian Quesada jugará a préstamo con Municipal Pérez Zeledón durante el Torneo de Apertura 2026. ¡Éxitos Elian!“, fue el mensaje de Alajuelense para el futbolista.

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Elián Quesada se va de Alajuelense y jugará en Pérez Zeledón

De esta manera, Elián Quesada logra conseguir el lugar en el que peleará por la titularidad. Desde que arribó del Arsenal, no tuvo espacio con el Machillo Ramírez y ahora corría de atrás en la consideración de Rescalvo, ya que Ronald Matarrita y John Paul Ruiz son las primeras opciones.

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Ahora, el nacido en Londres peleará por el puesto contra un ex Saprissa como Luis José Hernández, quien es el titular indiscutido en la defensa de Pérez Zeledón.

Quesada se marcha de Alajuelense por seis meses. Todavía tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Será su gran oportunidad para demostrar que puede jugar con los manudos en el Clausura 2027. De lo contrario, podría quedar libre el próximo año.

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Los números de Elián Quesada en Alajuelense

En la primera temporada como manudo, el lateral izquierdo apenas sumó nueve partidos (cinco como titular) contando ambos semestres. En total, fueron 417 minutos los que disputó con Machillo Ramírez en el banquillo y recibió dos tarjetas amarillas. No tuvo intervención en ningún gol de la Liga.