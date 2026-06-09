Al Bocha Batista le preguntaron por Juanpi Añor, el nuevo 10 de Alajuelense, y lo comparó con un jugador de Saprissa

Antes de llegar a Costa Rica, Fernando Batista dirigió durante dos años a la selección mayor de Venezuela y llegó a convocar a Juanpi, el flamante fichaje de Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense sorprendió a propios y extraños cuando anunció el sábado pasado la contratación de Juan Pablo Añor Acosta, mejor conocido como Juanpi. Un mediocampista ofensivo de 32 años con un vasto currículum, en el que destacan sus pasos por Málaga —allí se formó, siendo proyectado como el heredero de Isco— y por la Selección de Venezuela.

Sin embargo, en Costa Rica no se tiene muchas referencias sobre su estilo de juego más allá de algún que otro video, como el del gol que le anotó a Keylor Navas cuando atajaba en Real Madrid. También le marcó a Barcelona, durante la última gran era del conjunto malaguista en la primera división española, y a Argentina frente a los ojos de Lionel Messi.

Su salida al fútbol saudí en 2020 lo alejó del radar. Después de un fugaz paso por Caracas, se fue a Grecia para jugar en Panetolikos y en Volos NFC, desde donde llegó procedente a la Liga. Aunque Fernando Batista, el actual entrenador de La Sele, no le perdió el rastro y el año pasado lo convocó para cuatro juegos de Venezuela.

Bocha Batista comparó a Juanpi con este jugador de Saprissa

“Juanpi Añor es un jugador, la verdad, con unas características muy buenas. Creo que le puede dar mucho a la Liga, es un jugador muy técnico, muy clarito para jugar“, manifestó Batista este martes en conferencia de prensa, antes de trazar un paralelismo con el último refuerzo de Deportivo Saprissa: Andrey Soto.

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“Observando a la distancia, tiene esas características de Andrey Soto. Es un jugador que tiene buen pase, buena pegada”, añadió el técnico argentino sobre Añor, quien en su última temporada defendiendo la camiseta de Volos disputó 32 partidos, anotó 4 goles, recibió 5 tarjetas amarillas y acumuló 2.179 minutos.

“Tiene experiencia, ha jugado bastante en Europa, ojalá que le vaya muy bien porque, primero, es una gran persona. Hemos convivido bastante en Venezuela en muchas situaciones. Ojalá que todo lo que hace bien dentro de la cancha le sirva a la Liga también, porque es una incorporación importante“, cerró Batista, que tiene la mente puesta en el amistoso de este miércoles contra Inglaterra.

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