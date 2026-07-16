Jugó el Mundial 2026 con la Selección de Panamá y ahora lo quieren desde la MLS: “Dos equipos interesados”

Uno de los referentes de Panamá podría marcharse a la MLS después de la Copa del Mundo.

La Selección de Panamá culminó en primera ronda su participación en el Mundial 2026, que enfrentará a España con Argentina en la gran final. Sin embargo, dejó mejores sensaciones que en Rusia 2018 y, con la renovación de Thomas Christiansen, ya se puso en marcha el plan de la Fepafut para que el país regrese a la justa máxima en 2030.

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Para entonces, se dará un inevitable recambio generacional. Aníbal Godoy y Alberto Quintero anunciaron su retiro, pasándole la posta a uno de los jugadores más experimentados del plantel: Édgar Yoel Bárcenas, quien portó la cinta de capitán durante la Copa del Mundo.

ver también “Muy adelantado”: Panamá alista otra renovación de peso después de Thomas Christiansen con miras al Mundial 2030

A sus 32 años, Bárcenas se vio empujado a tomar una decisión que lo puede beneficiar de cara al tercer ciclo de Christiansen en Panamá. Ante la desaparición de su equipo, Mazatlán (el histórico Atlante compró su plaza en la Liga MX), tiene chances de seguir su carrera en el fútbol de México y Estados Unidos.

Buscan a Yoel Bárcenas desde la MLS

El periodista Ricardo Icaza dio a conocer a través de su cuenta de X (ex Twitter) que Yoel Bárcenas “podría llegar a la MLS“ y “dos equipos están interesados en contar con el mundialista”. No se reveló cuáles son esas franquicias, pero pasar a esa liga representaría un paso adelante para el polivalente extremo.

Sin embargo, Bárcenas también tiene chances de continuar en el balompié mexicano. El semestre pasado fue titular con Mazatlán, aportando tres goles y una asistencia a lo largo de 17 partidos del Torneo Clausura 2026. Fue la última campaña de los Cañoneros, y la finalizaron en el decimosexto lugar con 15 puntos.

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Sea cual sea el próximo destino del colonense, ampliará su interesante hoja de vida que arrancó a nivel profesional en Árabe Unido. Después, militó en RNK Split (Croacia); Tijuana, Cafetaleros de Chiapas (México); Real Oviedo, Girona y Leganés (España).

Mientras se define su futuro, Bárcenas ya avizora los próximos compromisos con la selección panameña. Christiansen podría convocarlo para la gira por Asia, que en caso de confirmarse se realizará en la fecha FIFA de septiembre. Luego, en noviembre, arranca la participación de la Marea Roja en la Nations League.

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En resumen