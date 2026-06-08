Pese a que estará fuera de las canchas hasta 2027, Santiavo Van der Putten mantiene intacto su sueño de consolidarse en el Viejo Continente.

Además del talento y la enorme proyección que demostró cada vez que le tocó defender el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense, Santiago Van der Putten es dueño de una capacidad de resiliencia impresionante.

Actualmente, el zaguero de 21 años transita un complicado proceso de rehabilitación tras sufrir la rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla derecha, una durísima lesión que lo marginará de las canchas hasta 2027.

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Ya es la segunda vez que Van der Putten sufre esta desgracia en su incipiente carrera: en junio de 2023, durante un entrenamiento con la Selección Sub-23 de Costa Rica, le había pasado exactamente lo mismo en su otra rodilla. Pero el juvenil no permite que estos golpes apaguen su ilusión.

Santiago Van der Putten se recupera, por segunda vez, de una rotura de ligamentos (Instagram).

El sueño europeo sigue intacto

En una extensa entrevista con el periodista Antonio Alfaro y el ídolo manudo Wilmer López, el prometedor defensa central aseguró que sus planes para el futuro no se han visto deshechos por la lesión, sino simplemente demorados.

Van der Putten aún conserva intacto el deseo de dar el salto definitivo a Europa, territorio donde ya tuvo una experiencia formativa en el Real Betis y donde, en 2025, estuvo muy cerca de fichar para el Barcelona B.

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“Ahora yo tengo 6 años en la Liga y año y medio jugando con la primera división. Quiero maximizar todo el tiempo que vaya a jugar porque mi aspiración es ir a Europa, convertirme en leyenda allá, pero irme con un buen legado y una buena representación“, confesó el zaguero.

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Para mantener los pies en la tierra, Van der Putten recordó los consejos que le dejaron sus ex entrenadores en la institución manuda: “Es lo que nos decían mucho Óscar (Ramírez) y Guima (Alexandre Guimaraes): ‘Deje de pensar tanto en cuando se vaya, preocúpese en lo que tiene ahora y, si se va, se va a ir bien, se va a ir campeón’. Hay que aprovechar el tiempo que uno tiene enfrente, sea o no muchos años“.

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La gloria por encima del dinero

Durante la charla, el locuaz futbolista también confesó que el aspecto económico no es un factor determinante en su horizonte profesional. Si bien entiende perfectamente a aquellos compañeros que, por sus condiciones personales y familiares, deben elegir los contratos más lucrativos para asegurar la subsistencia de los suyos, él vive una realidad que le permite enfocarse exclusivamente en la gloria deportiva.

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“Mi aspiración es conseguir el mayor éxito deportivo y que consecuentemente va a venir lo económico, pero también yo he sido muy bendecido con cómo crecí, nunca me faltó nada. Lo económico es muy importante pero no es lo que me mueve porque tengo la bendición de que no tengo que sacar a mi familia adelante. Pero mi sueño es ese, yo no me muevo por la plata“, sentenció el optimista Santiago Van der Putten.

En síntesis

A sus 21 años, Santiago Van der Putten enfrenta un largo proceso de recuperación tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

Pese al revés físico, el defensor mantiene su objetivo de dar el salto definitivo a Europa.

El zaguero fue claro al afirmar que no se mueve por dinero, destacando que su privilegio de haber crecido sin carencias le permite priorizar la grandeza deportiva por encima de las urgencias económicas.

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