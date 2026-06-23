Liberia podría no jugar el Apertura 2026: los dos clubes que esperan reemplazarlo en pleno escándalo con Wilder Eusse

El escándalo judicial que involucra a Wilder Eusse golpeó de lleno a Municipal Liberia y abrió la posibilidad de que dos equipos peleen por su lugar en la Liga Promérica.

Municipal Liberia pasó de alcanzar las semifinales de la Liga Promérica en el Torneo Clausura 2026 a quedar envuelto en un escándalo que puede derivar en su descalificación del certamen.

Los pamperos todavía no tienen garantizada su participación en el Apertura 2026, después de la detención del ahora ex presidente del club, Wilder Eusse Osorio, quien fue detenido con fines de extradición.

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El caso Wilder Eusse sacude a los Coyotes

Eusse fue detenido en San José tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo requieren por una acusación relacionada con presunta conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de introducirla ilegalmente en territorio norteamericano.

Tras conocerse esta noticia, Liberia informó que Eusse dejó de ejercer la presidencia y la representación legal del club. A su vez, Felipe Eusse, gerente general de la institución y sobrino del imputado, confirmó a La Nación que la presidencia de los Coyotes quedó en manos de Mario Mora Cubero, quien era vicepresidente de la junta directiva.

Wilder Eusse fue detenido en San José por un caso ligado al narcotráfico (ADM Liberia).

Además, desde la institución pampera aseguraron que seguirán operando con normalidad, respetando los debidos procedimientos legales. Sin embargo, el problema deportivo todavía no está resuelto.

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De quedar en libertad, Eusse no seguirá al frente del club aurinegro (CR Hoy).

Liberia podría no jugar el Apertura 2026

El problema pasa por el proceso de licenciamiento que deben superar los clubes para participar en la próxima temporada. La Fedefútbol remitió dos prevenciones durante el proceso: una al club y otra a la empresa administradora, de la cual Wilder Eusse figura como presidente.

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Liberia podría perder su licencia para participar en la Liga Promérica (Wikipedia).

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El motivo señalado fue la existencia de inconsistencias en la información financiera y legal presentada. Si Liberia atiende esas prevenciones y logra subsanar la información requerida, podría recibir la licencia para competir. Si no lo consigue, quedaría en riesgo su participación en el Apertura 2026 y la Liga Promérica tendría que activar un mecanismo para completar el campeonato.

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Los dos clubes que podrían reemplazar a Liberia

En caso de que Liberia no reciba la licencia, Repretel informó que la opción más clara sería disputar un repechaje entre dos equipos de la Liga de Asccenso: Guadalupe y Escorpiones. El ganador de ese eventual repechaje ocuparía el lugar que dejaría Liberia si finalmente no puede competir.

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La temporada está prevista para comenzar el 23 de julio, por lo que el Comité de Licencias debe resolver el caso con rapidez.

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