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Destapan un secreto sobre la salida de Kadir Barría de la lista de Panamá, a días de la final del Mundial 2026

El delantero del Botafogo estuvo con el seleccionado hasta último momento, pero no formó parte de la lista que asistió a la Copa del Mundo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El delantero no fue convocado a la Copa del Mundo.
© FepafutEl delantero no fue convocado a la Copa del Mundo.

A poco más de 24 horas para que se juegue la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, se dio a conocer un secreto que involucra a Kadir Barría y su salida de la lista de convocados que dio Thomas Christiansen para la Selección de Panamá.

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El delantero que convirtió este jueves el gol de la victoria de Botafogo frente al Santos no fue parte de la Copa del Mundo. Considerado uno de los mayores talentos canaleros de cara al futuro, su ausencia en la lista sorprendió a todo Panamá.

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La verdad sobre la salida de Kadir Barría de la lista de Panamá

El periodista Julio Shebelut informó a través de su cuenta de X que Kadir Barría estaba entre los convocados para jugar su primer Mundial. “La noche antes lo desconvocaron“, reveló sobre lo que terminó ocurriendo con la joya de 18 años. La lista se publicó el 26 de mayo. La información del comunicador revela que el 25 de mayo lo dieron de baja.

Shebelut en X.

Shebelut en X.

Además, el comunicador manifestó que mantuvo una entrevista con Kadir Barría en Río de Janeiro, donde actualmente reside. “Los que saben que pasó, saben que no miento y priorizo el bienestar del jugador“, agregó Shebelut en su redacción.

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Después de este duro golpe, el delantero dejó entrever a través de sus redes sociales que no estaba para nada conforme con la decisión que tomó Thomas Christiansen al dejarlo fuera de la convocatoria.

Ahora, restará saber que pasará con Kadir Barría teniendo en cuenta que Christiansen renovó su contrato como DT de los Canaleros. Si continúa en el nivel que muestra en el Botafogo, es inevitable que no vuelva a estar con el seleccionado. La gran incógnita es cómo quedó la relación después de ser dado de baja.

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En resumen

  • El delantero Kadir Barría fue desconvocado de la selección de Panamá la noche antes del Mundial.
  • El entrenador Thomas Christiansen excluyó al futbolista de 18 años de la lista oficial.
  • El periodista Julio Shebelut reveló la baja del jugador tras entrevistarlo en Río de Janeiro.

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