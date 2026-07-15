Rumbo a México: referente de Alajuelense daría un inesperado salto antes del Torneo Apertura 2026

Liga Deportiva Alajuelense está muy cerca de concretar un importante cambio en su plantel femenino de cara a la próxima temporada. Después de consolidarse como una de las grandes referentes de las Leonas, la guardameta Noelia Bermúdez se encuentra a las puertas de poner fin a una etapa de casi siete años con la institución rojinegra, en un movimiento que marcaría el cierre de uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del club.

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La arquera, que únicamente interrumpió su paso por Alajuelense para vivir una experiencia en el fútbol español antes de regresar al equipo, apunta ahora a un nuevo reto internacional. Su posible salida representa una baja de enorme peso para el conjunto manudo, no solo por su rendimiento bajo los tres palos, sino también por el liderazgo que ejerció dentro y fuera del terreno de juego.

Priscilla Tapia se perfila como la sustituta de Noelia Bermúdez en las Leonas

Las señales del relevo comenzaron a hacerse evidentes este martes, cuando Dimas Escazú anunció la salida de la guardameta Priscilla Tapia, quien confirmó en el mismo comunicado cuál será su próximo destino. “Mi próximo destino será Liga Deportiva Alajuelense“, informó la portera, dejando prácticamente encaminada su incorporación al conjunto rojinegro para asumir el desafío de custodiar el arco de las Leonas.

La llegada de Tapia responde a la necesidad de cubrir una posición clave ante la inminente salida de Bermúdez, una futbolista que se convirtió en símbolo del proyecto manudo. Durante su trayectoria con Alajuelense destacó por su experiencia, regularidad, liderazgo y participación en torneos nacionales e internacionales, siendo una de las piezas más importantes del crecimiento del equipo femenino en los últimos años.

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De concretarse la transferencia de Noelia Bermúdez al extranjero, las Leonas perderán a una de las futbolistas con mayor recorrido del plantel. Sin embargo, la institución ya trabaja en garantizar una transición ordenada con la incorporación de una guardameta que también cuenta con experiencia en el fútbol costarricense y que llega con la responsabilidad de mantener el alto nivel competitivo del equipo.

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Mientras las negociaciones avanzan, Liga Deportiva Alajuelense perfila una nueva etapa en su portería. La posible salida de Noelia Bermúdez cerraría un ciclo lleno de éxitos y liderazgo, mientras que la llegada de Priscilla Tapia abriría un nuevo capítulo para las Leonas, que buscarán seguir siendo protagonistas en el fútbol femenino costarricense durante la próxima temporada.