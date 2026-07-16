Interés confirmado desde Europa: Gerald Taylor se irá de Saprissa y estos son sus posibles destinos

El representante de Taylor, el ex futbolista morado Andrés Imperiale, reveló detalles sobre su probable salida de Saprissa en medio del Apertura 2026.

Así como Deportivo Saprissa aprovechó las oportunidades del mercado para reforzarse con miras al Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, algunos futbolistas de su plantilla también tienen la intención de marcharse al extranjero. Uno de ellos es Gerald Taylor.

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Es de público conocimiento que el lateral derecho de 25 años tiene chances de salir en la presente ventana de traspasos. Lo confirmó el propio Erick Lonnis, líder del comité deportivo, semanas atrás. Y este miércoles, su representante lo ratificó en diálogo con el periódico La Nación.

Los posibles destinos de Gerald Taylor fuera de Costa Rica

Andrés Imperiale, agente de Taylor y campeón nacional durante su breve paso por Saprissa en 2015, no dio detalles de los equipos interesados. Pero sí de los países en los que podría recalar el defensor: Chipre, Grecia, Israel, Turquía y Chile.

Gerald Taylor es mirado de reojo por el saprissismo por su expulsión ante Herediano en la final de ida. Tiene chances de sumar su segunda experiencia fuera de Costa Rica tras jugar en Hearts de Escocia. (Foto: Saprissa)

“Mi socio vive en Chipre y tenemos algunas oportunidades ahí, también en Grecia, y yo trabajo mucho el mercado de Chile. De hecho, en enero tuve la oportunidad de llevarlo ahí, pero no pudimos porque Saprissa no lo permitió; pero es parte de las oportunidades que se abren y vamos a ver qué decisión toma Saprissa”, añadió Imperiale.

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Taylor y su representante quieren que el club tibaseño se vea beneficiado con el traspaso. Como el futbolista tiene contrato hasta diciembre, podría empezar a negociar ya mismo para cerrar su salida a coste cero en la próxima ventana, pero buscan llegar a un acuerdo ahora para que ingrese dinero a las arcas del monstruo.

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Imperiale sentenció: “Hay que sentarse, charlar, definir y ver qué sucede, qué es lo mejor para todas las partes involucradas. Yo creo que no va a pasar de dos a tres semanas para que se defina la situación. Hay que ponernos de acuerdo”. Es decir, se daría en medio del Apertura 2026, que para Saprissa arranca el viernes 24 de julio contra Pérez Zeledón.

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Sin embargo, los morados ya tienen cubierto el puesto. Hace días llegó Shawn Johnson, ex Liberia; Samir Taylor, hermano de Gerald, regresó de su cesión en Guadalupe; y también subió al primer equipo el lateral derecho José Gabriel Carvajal.