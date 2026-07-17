Oficial: Cubo Torres jugará con Joel Campbell y dejó su primer mensaje como refuerzo de Inter San Carlos

Tras la salida de Municipal Liberia, el atacante de 33 años se sumará a un ambicioso proyecto que tendrá a Joel Campbell como una de sus principales figuras.

Inter San Carlos se ganó su lugar en la Primera División de Costa Rica con una campaña muy meritoria. El equipo norteño conquistó el Apertura 2025 de la Liga de Ascenso y confirmó su promoción meses después, completando un proceso que comenzó apenas unos años atrás.

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El club de Pital no quiere convertirse en un pasante más de la Liga Promérica, como les ocurrió recientemente a Guadalupe FC y Santa Ana tras conseguir el ascenso. Por ese motivo, su directiva está llevando adelante un mercado de fichajes sumamente competitivo para conformar un plantel capaz de mantenerse en la máxima categoría.

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La incorporación más impactante fue la de Joel Campbell. El ex Arsenal puso fin a su etapa en Liga Deportiva Alajuelense y aceptó encabezar el proyecto del recién ascendido de cara al Torneo Apertura 2026.

Cubo Torres, el nuevo socio de Joel Campbell

Ahora, Campbell tendrá un socio de jerarquía en el frente de ataque. Erick “Cubo” Torres se convirtió este viernes 17 de julio en el último refuerzo de Inter San Carlos, después de solucionar su salida de Municipal Liberia.

El delantero mexicano había quedado en una situación incierta después del descenso administrativo de los Coyotes, que no recibieron la licencia profesional para participar en la temporada 2026/27.

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Cubo Torres acordó su salida de Liberia tras el descenso administrativo que sufrieron los Coyotes (ADM Liberia).

Torres llegó rápidamente a un acuerdo con Inter San Carlos, aunque su presentación debía esperar hasta que quedara completamente liberado de su contrato con el equipo de la Ciudad Blanca.

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Finalmente, el club norteño hizo oficial su llegada a través de las redes sociales. En el video de presentación, Torres apareció por primera vez con el uniforme de los Tafas y dejó un breve mensaje ante la cámara. “¿Y si sí? ¿Y si sí era yo?”, expresó el atacante de 33 años con una sonrisa, mientras de fondo sonaba Hasta que te conocí, la canción del artista mexicano Juan Gabriel.

“¡Y SÍ, SÍ ERA ÉL! Bienvenido a los Tafas, Erick. Erick ‘El Cubo’ Torres es nuevo jugador de Inter San Carlos por periodo de un año”, publicó la institución para acompañar la presentación del futbolista.

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¿Cuándo debuta Inter San Carlos en el Apertura 2026?

Inter San Carlos tendrá su esperado estreno en la Primera División el próximo domingo 26 de julio, cuando visite al Club Sport Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

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El primer desafío de los Tafas será ante el equipo dirigido por Amarini Villatoro, que alcanzó las semifinales del Clausura 2026 y ahora comenzará el nuevo campeonato jugando ante su público.