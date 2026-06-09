Al analizar la polémica de indisciplina, Jeaustin Campos aseguró que los futbolistas necesitan acompañamiento profesional antes que un castigo drástico que los margine de Alajuelense.

La última entrega del podcast Camerino, que se transmite a través de YouTube y es conducido por el periodista Antonio Alfaro y el ídolo manudo Wilmer López, tuvo como invitado especial a Jeaustin Campos.

De manera inevitable, el DT más ganador en la historia del fútbol de Costa Rica fue consultado por su opinión sobre el escándalo de indisciplina que protagonizaron Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal en la Selección Nacional.

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Dicho acontecimiento derivó en una drástica medida por parte de la directiva de Liga Deportiva Alajuelense, que decidió apartar a Bran y Vargas del primer equipo mientras buscan una salida al exterior en el mercado de fichajes.

El cambio de época y la exposición

Antes de marcar su postura sobre la polémica, Jeaustin Campos comenzó contextualizando cómo se vivían estas situaciones en el pasado, trazando una línea similar a lo que acotó días atrás Erick Lonnis sobre este mismo asunto.

Alejandro Bran quedó apartado del primer equipo de Alajuelense y busca una salida en el extranjero (LDA).

“En la época de nosotros era terrible, solo que no había Facebook, ni fotos, el jugador se daba cuenta de que jugaba domingo y el jueves ya. No teníamos cultura tan profesional como lo exige el fútbol de ahora, pero a nosotros quién nos formó y hoy tenemos la posibilidad de contar con insumos“, afirmó el actual estratega del Real España de Honduras.

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¿Qué haría Jeaustin Campos con los indisciplinados?

Acto seguido, Campos explicó las medidas que él tomaría si estuviera en el lugar de la dirigencia de Alajuelense, enfatizando que la prioridad siempre debe ser recuperar al individuo antes de sentenciar su carrera deportiva.

“Si el jugador llega que no puede ni caminar, hay que darle un seguimiento, porque detrás de un futbolista hay una persona. Yo los tuve a los tres (Madrigal, Bran y Vargas) y son buenos chicos, y en este caso sí sería duro con el castigo, pero no tan duro con la persona“, explicó el hombre que supo ganarlo todo desde el banquillo del Deportivo Saprissa.

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“Hay que ayudarlos, no son máquinas de jugar fútbol, no merecen que los boten, que les den seguimiento, ayuda. Yo los tuve a los tres y son muy buenas personas, necesitan ayuda con profesionales encargados de los temas que tengan”, reclamó.

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Por último, para ilustrar mejor su filosofía de manejo de grupo, Jeaustin compartió una anécdota de su experiencia en Honduras: “Una vez un jugador se durmió. Al final jugó porque si trabajo toda la semana con el jugador, no nos vamos a pegar los dos un balazo en el pie. Salvo situaciones muy complejas que se salen de todo sentido, no juegan, pero ya había trabajado con él para que jugara”, concluyó.

En síntesis

Jeaustin Campos abogó por Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal tras el escándalo en la Selección, asegurando que los conoce bien y son “buenos muchachos” que necesitan guía.

El timonel se plantó contra la decisión de Alajuelense de apartar y buscar la salida de Bran y Vargas, señalando que los futbolistas no son máquinas y que “no merecen que los boten”.

Campos propuso aplicar castigos deportivos firmes pero sin descuidar el lado humano, sugiriendo que los clubes deben brindar acompañamiento de profesionales de la salud mental u otras áreas en lugar de optar por el despido o la marginación.

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