FIFA tomó una decisión con Argentina por la manta de Malvinas que exhibió tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026

Argentina sacó una manta de Malvinas tras eliminar a Inglaterra y FIFA ha tomado una decisión con respecto a este gesto.

Argentina logró una remontada espectacular frente a Inglaterra en Atlanta, sellando su pase a la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España. Sin embargo, la alegría por el pase a la final se vio empañada por una polémica extrafutbolística tras el silbatazo final.

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Durante los festejos en el campo de juego, los futbolistas Giovani Lo Celso y Cristian “Cuti” Romero desplegaron una pancarta con el mensaje: “Las Malvinas son argentinas”.

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Este gesto reabrió un debate histórico y político muy sensible entre Argentina y el Reino Unido, una rivalidad que va mucho más allá de las canchas de fútbol y que incluye antecedentes como el conflicto bélico de 1982 y el famoso partido del Mundial de 1986.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

La FIFA tiene normas muy estrictas sobre la neutralidad en el deporte. Su reglamento prohíbe expresamente el uso de mensajes, símbolos o gestos de carácter político durante todos sus torneos oficiales.

Debido a esto, el organismo ya abrió una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Se contemplan dos posibles castigos:

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Una multa económica: Es la opción más probable y la que casi todos dan por hecha. La AFA recibiría una sanción monetaria fuerte. Sanciones deportivas: Suspensión de partidos para los futbolistas implicados (como Lo Celso). Sin embargo, todo apunta a que la FIFA evitará este camino para no afectar la final del torneo.

La foto de la polémica tras el Argentina vs. Inglaterra.

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La AFA recibirá la notificación oficial en los próximos días y tendrá un plazo para presentar su defensa. Mientras tanto, el mediocampista Leandro Paredes justificó el accionar del plantel en declaraciones a la cadena BBC: “Lo hemos hecho porque estamos jugando por toda nuestra nación”.

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A pesar del expediente abierto y la inminente multa, la Selección Argentina ya se enfoca plenamente en lo deportivo, con la mente puesta en vencer a España y levantar una nueva Copa del Mundo.

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En resumen