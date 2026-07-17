Desde UNAFUT: Luis Paradela recibe el mensaje que moviliza a Saprissa justo antes de la Recopa ante Herediano

El extremo cubano fue protagonista de una publicación de la UNAFUT que generó una contundente reacción entre los aficionados de Saprissa.

Este viernes 17 de julio, el Deportivo Saprissa de Hernán Medford afrontará su primer desafío oficial de la temporada. Los morados se medirán con el Club Sport Herediano en el estadio José Rafael “Fello” Meza por la Recopa de Costa Rica 2026, el último título en juego antes del comienzo del Torneo Apertura.

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El Monstruo obtuvo su boleto para esta definición tras coronarse en el Torneo de Copa 2025-2026. En aquella final, disputada el pasado 15 de abril en el estadio Edgardo Baltodano, derrotó 3-1 a Sporting FC.

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Herediano, por su parte, consiguió la clasificación al conquistar la Supercopa el último domingo. El equipo dirigido por José Giacone venció 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense gracias a un gol de Elías Aguilar y ahora tendrá la oportunidad de levantar dos trofeos oficiales en apenas cinco días.

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El mensaje de UNAFUT para Luis Paradela y Randall Leal

Horas antes del pitazo inicial, la UNAFUT compartió una publicación en sus redes sociales en la que destacó a dos de los jugadores más desequilibrantes que podrían participar del encuentro: Luis Paradela, por el lado de Saprissa, y Randall Leal, en representación de Herediano. “Los extremos que podrían ver acción esta noche. Leal o Paradela, ¿con cuál te quedás?”, consultó el ente organizador del fútbol costarricense a sus seguidores.

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El posteo provocó una rápida reacción de la afición saprissista. En Instagram, cerca del 80% de los comentarios se inclinaron por el atacante cubano, quien regresó al Monstruo a principios de 2026 tras finalizar su préstamo en la U. Craiova de Rumania. “Paradela le da mil vueltas”, “Obvio Paradela” y “El Cuba” fueron algunos de los mensajes publicados por los seguidores tibaseños.

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¿Paradela y Leal serán titulares en la Recopa?

Las alineaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente, pero se espera que tanto Paradela como Leal tengan participación desde el comienzo del juego que tendrá lugar en la Vieja Metrópoli.

Paradela sería titular en Saprissa (Deportivo Saprissa).

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¿A qué hora juegan Saprissa vs. Herediano este viernes 17 de julio?

El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice. En Panamá, el partido se iniciará a las 9:00 p.m.