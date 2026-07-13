“Contrato de año y medio”: Jafet Soto acelera por la firma que Herediano necesita para defender el título en el Apertura 2026

Herediano ya incorporó siete jugadores para la próxima temporada y ahora busca cerrar una firma clave para José Giacone.

Club Sport Herediano está llevando adelante un mercado de fichajes muy competitivo de cara al Torneo Apertura 2026, donde tendrá la responsabilidad de defender el título conseguido durante el último semestre.

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El equipo presidido por Jafet Soto y dirigido por José Giacone ya sumó siete refuerzos: Aarón Suárez, Fernando Lesme, Reggy Rivera, Abner Hudson, Alexandre Lezcano, Jared Ríos y Ariel Arauz.

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Herediano avanza por una firma clave

Además de los fichajes, la directiva florense también trabaja en la renovación de varios futbolistas que fueron importantes en la obtención de la estrella 32, y uno de los primeros nombres de la lista es Sergio Rodríguez.

El mexicano de 30 años se convirtió en una pieza importante del equipo desde su llegada a principios de 2025, proveniente de la AD Guanacasteca. Su contrato está próximo a finalizar y las partes negocian una extensión hasta 2027.

Sergio Rodríguez está a un paso de firmar un nuevo contrato en Herediano (Instagram).

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“Herediano está cerca de renovar el contrato de Sergio Rodríguez, están negociando detalles finales. Ha sido de los mejores jugadores del club. Contrato de año y medio más”, anunció el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales.

Primero Sergio Rodríguez, luego el 10

Una vez que termine la negociación con el mexicano, Herediano avanzará por la continuidad de Elías Aguilar, uno de los máximos referentes del plantel y el portador de la cinta de capitán.

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“Tras terminar las negociaciones con el mexicano se enfocarán en la renovación del 10 y capitán, Elías Aguilar”, detalló Kevin Jiménez. “El Profeta” volvió a ser decisivo este domingo, cuando convirtió el gol con el que Herediano derrotó a Alajuelense y levantó la Supercopa.