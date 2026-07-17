De Diego Latorre a Marco Pappa: Las figuras que no estarán en el partido de despedida de José El Moyo Contreras

Varias figuras estarán en el homenaje a José Contreras, pero hay varios que no podrán tener participación.

José Manuel Contreras se retiró del futbol profesional tras la temporada 2025-2026, pero este viernes tendrá su partido de despedida en el estadio Cementos Progreso cuando el plantel actual de Comunicaciones enfrente a los Amigos del Moyo.

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El partido del adiós de Contreras será una auténtica fiesta blanca, en la que varias figuras de antaño estarán en el terreno de juego, en especial los que pudieron compartir vestuario con el centrocampista.

Hay que recordar que el juego será con el actual plantel crema, frente a los ambos del Moyo, en esta segunda escuadra habrá varias figuras y leyendas, pero no solo del club, sino también estará Carlos Ruiz, quien es considerado el mejor jugador de la historia de Guatemala

Las figuras que no estarán en el partido de despedida

Aunque algunas estrellas no podrán estar en el compromiso de homenaje al máximo referente de los albos, esto luego que algunos no pudieran venir a Guatemala por diferentes compromisos personales.

Uno de los que destaca es el guatemalteco Marco Pablo Pappa, que a pesar de ser canterano de Municipal, tiene una gran amistad con Contreras, algo contrario a Carlos Ruiz que si podrá estar.

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Entre las leyendas de Comunicaciones no podrán estar el argentino Diego Latorre quien es recordado con cariño, el uruguayo Paolo Suárez (hermano de Luis Suárez), así como el costarricense Rolando Fonseca, el hondureño Milton Omar Nuñez y el guatemalteco Tránsito Montepeque.