Argentina jugará la final contra España: cuándo, dónde y a qué hora es el partido que define al campeón del Mundial 2026

El rival de España en la final del Mundial 2026 será Argentina: hora, fecha y sede del duelo más importante.

Argentina le remontó 2-1 a Inglaterra en el epílogo y se clasificó a la final del Mundial 2026. El conjunto argentino superó un obstáculo durísimo en su camino y quedó a un partido de levantar la Copa del Mundo.

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En la definición lo espera España, que aseguró su clasificación tras derrotar 2-0 a Francia en la primera semifinal. De esta manera, La Roja y Argentina protagonizarán el encuentro que definirá al nuevo campeón mundial.

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Cuándo, dónde y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. El partido comenzará a las 15:00 de la costa este de Estados Unidos, correspondiente a los siguientes horarios:

La final del Mundial 2026 se jugará en el New York New Jersey Stadium (Getty Images).

13:00: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice.

14:00: Panamá.

15:00: Nueva York y Miami.

16:00: Argentina.

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Cómo llega España, el rival a vencer en la final

España se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Francia. El equipo de Luis de la Fuente se impuso en la semifinal disputada en Dallas y regresará al partido por el título por primera vez desde Sudáfrica 2010.

La Roja buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia. Su única consagración fue en 2010, cuando derrotó a Países Bajos en la final con el recordado gol de Andrés Iniesta durante el tiempo suplementario.