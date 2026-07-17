Donald Trump juega para Argentina: el gesto del presidente de EE.UU. antes de la final del Mundial 2026 vs. España

Donald Trump y Claudio “Chiqui” Tapia coincidieron en un exclusivo evento organizado por la FIFA y protagonizaron una imagen que llamó la atención a dos días de la final entre Argentina y España.

A dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la FIFA organizó una exclusiva recepción en la Trump Tower de Nueva York. El evento contó con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigentes de las federaciones que participaron del torneo y Gianni Infantino, máximo responsable del organismo que dirige el fútbol internacional.

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La Casa Blanca confirmó que Trump también asistirá el domingo a la definición en el New York New Jersey Stadium, donde se espera que participe de la ceremonia de premiación junto con Infantino.

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El saludo de Trump al “Chiqui” Tapia

En ese marco, una imagen llamó especialmente la atención en Argentina. Durante la fotografía oficial, Trump se acercó al lugar donde se encontraba Claudio “Chiqui” Tapia y le estrechó la mano.

El presidente de la AFA encabeza la entidad desde 2017, período en el que la Albiceleste conquistó el Mundial de Qatar 2022 y volvió a alcanzar la final en 2026. Contando también la definición de Brasil 2014, Argentina disputó tres de las últimas cuatro finales mundialistas.

Trump estará presente en el New York New Jersey Stadium para la final del Mundial 2026 (Getty Images).

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La escena se produjo mientras Trump, Infantino y los dirigentes de las federaciones posaban para la fotografía institucional. El mandatario estadounidense se desplazó hasta la posición de Tapia y ambos compartieron un saludo breve, suficiente para que las imágenes comenzaran a circular rápidamente en las redes sociales.

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“El saludo de Trump al Chiqui Tapia. En foto oficial con Infantino y representantes de otras federaciones, Donald se acercó a saludar al presidente de la AFA”, informó el periodista Manu Jove al compartir la imagen del encuentro.

Trump respalda a Argentina por las Malvinas

Jove también vinculó el gesto con otro hecho que se conoció prácticamente en simultáneo: el respaldo expresado desde la Casa Blanca al derecho de los futbolistas argentinos a manifestarse por las Islas Malvinas.

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Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, defendió la libertad de expresión de los jugadores después de que mostraran una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras la semifinal contra Inglaterra.

Argentina reafirmó su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas (Getty Images).

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Cabe aclarar que el pronunciamiento del Gobierno norteamericano no modifica las normas disciplinarias de la FIFA, que mantiene la potestad para evaluar los mensajes políticos exhibidos durante el torneo.