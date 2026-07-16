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No puede quedarse en Colombia: los detalles que facilitan el fichaje de Radamel Falcao por San Francisco e ilusionan a Panamá

Toda Panamá está ilusionada en ver a la figura de Radamel Falcao con el San Francisco FC. Estos detalles se han revelado.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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El interés de San Francisco por Falcao es real.
© Caracol RadioEl interés de San Francisco por Falcao es real.

El fútbol de Panamá podría estar muy cerca de vivir el momento más importante de su historia. El San Francisco FC ha iniciado conversaciones y gestiones para fichar al legendario delantero colombiano Radamel Falcao García.

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El “Tigre”, quien recientemente quedó libre tras terminar su contrato con Millonarios de Bogotá, es el gran sueño del equipo panameño. Aunque todavía no hay nada cerrado, la ilusión de los fanáticos creció enormemente luego de que el atacante comenzara a seguir al club en su cuenta de Instagram.

Detrás de este posible “bombazo” del mercado de fichajes hay una serie de factores clave, negocios compartidos y un tema de impuestos que podrían facilitar la llegada del goleador a suelo canalero, así lo detalló en su cuenta oficial el periodista, José Miguel Domíguez, mejor conocido como “ChepeBomba”.

Los detalles del posible fichaje de Falcao por San Francisco

  • Una negociación que viene de hace semanas
    El interés del San Francisco por el delantero colombiano no es nuevo. Los primeros acercamientos y conversaciones formales comenzaron a principios de junio de 2026.
  • Los dueños del San Francisco y su conexión con Panamá
    El grupo empresarial que maneja al San Francisco FC también es propietario de otro equipo en el fútbol panameño: el club Águilas U de Panamá.
  • Un dueño con gran prestigio en la medicina y el deporte
    El propietario principal del San Francisco es un médico muy reconocido y respetado en Colombia. Además de su carrera, tiene un fuerte peso en la gestión de proyectos deportivos.
  • Presencia de los dueños en el fútbol de Bogotá
    Los propietarios del equipo de La Chorrera no solo invierten en Panamá; en Colombia también controlan y administran dos conocidos clubes y escuelas de fútbol en Bogotá: Fair Play y Municipal.
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  • La vieja amistad entre Falcao y el dueño del club
    Esta negociación no parte de cero. Radamel Falcao y el médico dueño del San Francisco se conocen desde hace muchísimos años, lo que genera una confianza clave para conversar cara a cara.
  • Socios en los negocios
    La relación va más allá del fútbol y la amistad. Falcao es actualmente socio comercial de los dueños de San Francisco en el club/academia Fair Play en Bogotá.
  • Negociaciones activas, pero sin contrato firmado
    El caso “Falcao-San Francisco” es real, se está hablando y se está trabajando activamente en la propuesta. Sin embargo, es importante aclarar que las gestiones continúan y por ahora no hay nada firmado ni cerrado.
  • El factor de los impuestos: La gran ventaja de Panamá
    Este es un punto financiero muy importante. Falcao no es residente permanente en Colombia. Si pasa más de seis meses y un día al año en territorio colombiano, la ley le obligaría a pagar sumas sumamente altas en impuestos sobre su patrimonio mundial. Al mudarse a jugar a Panamá, evitaría este gran inconveniente tributario gracias a las leyes fiscales panameñas.
  • Un contrato por un año
    El plan deportivo e institucional es que el histórico goleador juegue en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) vistiendo la camiseta del San Francisco por una temporada (un año).
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De concretarse la operación, la llegada de un jugador de la talla mundial de Falcao no solo reforzaría al San Francisco FC, sino que pondría los ojos de todos a la liga de Panamá, marcando un antes y un después en el deporte del país.

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