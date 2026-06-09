Aquiles Mata aseguró que el ex presidente de Alajuelense podría ser llevado a una Asamblea para ser expulsado de la institución rojinegra.

Aquiles Mata, abogado y ex directivo de la Liga Deportiva Alajuelense, aseguró este martes ante los micrófonos de Teletica Radio que Raúl Pinto enfrenta una amenaza dentro de la Junta Directiva por haber contado detalles de la salida de Óscar Ramírez.

“Don Raúl tiene una amenaza de ser llevado a la Asamblea para ser expulsado porque comentó lo que sucedió con la no contratación de Óscar Ramírez”, declaró Mata, quien acompañó al ex vicepresidente durante la entrevista.

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Dado que Raúl Pinto ya renunció a la Junta Directiva el mes de mayo, esta eventual expulsión a la que se refirió Mata no tendría que ver con un cargo dirigencial, sino con su condición de asociado dentro de Alajuelense.

¿Qué dijo Raúl Pinto sobre la salida del Macho?

La controversia tiene su génesis en las declaraciones de Pinto sobre la salida de Óscar Ramírez. El ex dirigente reveló detalles de las discusiones internas y aseguró que su deseo era que el histórico entrenador continuara en el cargo tras el Clausura 2026, pero que no encontró respaldo suficiente dentro de la Junta Directiva.

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“Para mí fue muy doloroso realmente, yo traté de pelear de todas las maneras en la Junta para que Óscar se quedara, perdí 9 a 1 y eso me dolió”, sentenció para Teletica.

Joseph Joseph se mostró decepcionado por las declaraciones de Pinto (LDA).

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Como era de esperarse, este relato (que expuso una grieta interna alrededor de una de las figuras más importantes de la historia de Alajuelense) incomodó al oficialismo. Joseph Joseph respondió días después: “Lo que menos conveniente veo es que se politice un tema de alguien tan querido dentro de la institución como Óscar Ramírez”.

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Además, el presidente rojinegro le dejó un recado a su ex mano derecha: “Por lo menos de mi parte no pienso caer tan bajo”. Luego agregó que el Machillo “siempre tiene las puertas abiertas” para volver al Morera Soto.

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¿Cuándo y dónde se celebra la Asamblea?

Las elecciones de Alajuelense serán en la Asamblea General Ordinaria del sábado 13 de junio de 2026. La convocatoria es en el Gimnasio Multiusos Salvador Soto “Indio Buroy”, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Raúl Pinto encabeza la agrupación “Un Nuevo Capítulo” (LDA).

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Ahí se votarán estos cargos: vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero. La boleta de Pinto, llamada “Un Nuevo Capítulo”, lo tiene como vicepresidente primero y a Mata como secretario.

En síntesis

Aquiles Mata reveló que Raul Pinto “ tiene una amenaza de ser llevado a la Asamblea para ser expulsado “.

“. Pinto se encontraría en esta posición por haber revelado detalles sobre la salida de Óscar Ramírez.

Joseph Joseph no ocultó su disgustó con lo que ventiló el ex presidente rojinegro, que ahora quiere volver a la Junta Directiva.