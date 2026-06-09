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Llega desde la Liga MX: Alajuelense suma un refuerzo internacional para recuperar el cetro en Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense está sumando refuerzos para recuperar su lugar en Costa Rica y pelear un puesto en Concacaf.

José Rodas

Por José Rodas

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El Alajuelense anunció dos fichajes de cara a la nueva temporada para recuperar el cetro. Foto: Alajuelense.
El Alajuelense anunció dos fichajes de cara a la nueva temporada para recuperar el cetro. Foto: Alajuelense.

La Liga Deportiva Alajuelense anunció este martes la llegada de dos refuerzos, una de ellas procedente desde la Liga MX con el objetivo de recuperar el cetro en la liga de Costa Rica y para pelear por un boleto en competencia internacional.

Las Leonas hicieron oficial la llegada de Emily Flores, mediocampista de 24 años que llega procedente de Gallos Femenil de México en el que disputó más del 95 por ciento de minutos totales durante las últimas dos temporadas, precisó el club en un comunicado oficial.

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Además de Flores, Alajuelense también anunció la incorporación de Priscilla Barrientos, quien aportará su liderazgo, experiencia y capacidad goleadora tras jugar para Herediano, Dimas, Sporting y Moravia.

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Se preparan para recuperar el cetro

Estas dos llegadas reflejan el compromiso que Alajuelense tiene para recuperar el cetro tras la coronación de Deportivo Saprissa como campeón del torneo femenil del que las Leonas eran completamente dueñas.

Además se debe recordar que, el Deportivo Saprissa y Alajuelense volverán a verse las caras en una final con un sabor especial en el que además de la gloria deportiva, pelearán por un boleto internacional.

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La serie se disputará entre el 21 y el 28 de junio de 2026 y del equipo que resulte ganador representarán a Costa Rica en la UNCAF 2026 y Concacaf 2027.

Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense volverán a verse las caras en una final, pero esta vez con un boleto internacional en juego.La serie definirá cuál de los dos equipos femeninos representará a Costa Rica en las próximas competiciones organizadas por UNCAF y Concacaf, luego de que ambos clubes levantaran títulos durante la temporada 2025-2026.

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Las bajas de las leonas

De Alajulense se marcharon la mediocampista Mariela Campos. También la asistente técnica Sugey Matarrita y el preparador físico Alejandro González, quienes renunciaron al club para aceptar la oferta de un equipo femenino en El Salvador.

Tras la salida de Matarrita, la nueva asistente técnica de Wilmer López en Alajuelense Femenil es la exjugadora María Fernanda Barrantes.

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