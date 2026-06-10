A Joel Campbell le bajaron su regreso al Monstruo mientras que hay salidas a punto de concretarse y una demanda millonaria que golpea.

Las novedade nunca paran en Deportivo Saprissa. Y menos durante el mercado de fichajes. Poco importa en Tibás que el foco del planeta fútbol esté puesto en el incio del Mudial 2026 que ocurrirá este jueves…

De hecho, los morados conviven con salidas de jugadores, búsquedas de otros e incluso con la novela de Joel Campbell, quien se supo que estuvo cerca de llegar al club pero su regreso de frustró por una razón…

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La verdadera razón por la que Joel Campbell no regresó a Saprissa

El futuro del atacante costarricense Joel Campbell ha estado en el centro de atención luego de confirmarse su salida de la Liga Deportiva Alajuelense. Aunque el experimentado jugador de 33 años fue vinculado con distintos clubes de la región, entre ellos el Deportivo Saprissa, las negociaciones para un posible retorno al cuadro morado no prosperaron debido a la rotunda negativa del propio plantel, según reveló el programa partidario La Voz Saprissista.

La información señala que, si bien Campbell tenía la posibilidad real de volver a vestir la camiseta de la institución, fue el propio vestuario el que le cerró las puertas. Ante esta situación, el destino del atacante apunta ahora a sumarse al Inter San Carlos, equipo con el que ya existe un acuerdo verbal confirmado por el presidente del club, Geovanny Paniagua, para convertirse en el nuevo refuerzo de cara a las próximas temporadas.

Joel Campbell tuvo la chance de volver al Deportivo Saprissa.

Minor Álvarez a un paso de dejar Saprissa para unirse a Xelajú

El experimentado guardameta costarricense Minor Álvarez se encuentra muy cerca de abandonar las filas de Saprissa tras un paso en el que sumó escasos minutos. Relegado en el último torneo frente a porteros más jóvenes, el meta de 36 años tiene casi todo arreglado para marcharse cedido por un año al Xelajú MC del fútbol guatemalteco. De hecho, el jugador ya viajó a la ciudad de Quetzaltenango para afinar los detalles de su inminente incorporación al equipo súperchivo.

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La llegada de Álvarez a Guatemala se da ante la necesidad del club de suplir al arquero Rubén Darío Silva, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles y será baja prolongada. Un factor clave para que se concrete este fichaje es que Álvarez cuenta con la nacionalidad guatemalteca, por lo que no ocupará plaza de extranjero. Por su parte, la directiva morada ya analiza opciones para sustituirlo y tiene en la mira al mexicano Antonny Monreal.

Minor Álvarez está cada vez más cerca de Xela.

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El error millonario de Saprissa en el contrato de Jack Galindo

Saprissa sufrió un duro golpe económico luego de que la FIFA fallara en su contra y lo obligara a pagar una indemnización millonaria tras el despido de Jack Grollier Galindo. El venezolano apenas duró 32 días en el equipo como asistente técnico de Paulo César Wanchope en el año 2025, pero su contrato incluía una cláusula que exigía notificar cualquier desvinculación con una semana de anticipación, un detalle administrativo clave que la directiva morada ignoró al momento de destituirlo.

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Ante este incumplimiento, la Cámara del Estatuto del Jugador determinó que el conjunto tibaseño debía abonar cerca de 4 millones de colones, más un 5% de intereses, en favor del exauxiliar por despido injustificado. Para evitar una fuerte sanción que le habría impedido inscribir jugadores durante los próximos tres mercados de fichajes, el actual presidente de la institución, Roberto Artavia, debió reaccionar con celeridad y canceló la totalidad de la deuda heredada en el mes de abril.

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Saprissa perdió una demanda millonaria.

La comparación de Fernando Batista sobre Juanpi Añor y una figura morada

La reciente contratación del mediocampista venezolano Juanpi Añor por parte de Alajuelense generó grandes expectativas en Costa Rica, dado su paso formativo en el Málaga y su cartel internacional. Ante las dudas sobre su estilo de juego, Fernando “Bocha” Batista, actual seleccionador de Costa Rica y exentrenador de Venezuela, elogió públicamente al jugador de 32 años, destacando su nivel técnico, su claridad en el campo y la vasta experiencia europea que aportará a la Liga.

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Para ilustrar mejor el talento de la nueva incorporación manuda, Batista trazó un paralelismo futbolístico con Andrey Soto, el reciente fichaje del Deportivo Saprissa. El estratega argentino aseguró que Añor cuenta con características similares a las de Soto, haciendo especial énfasis en su buen pase y su excelente pegada. Batista se mostró confiado en que el aporte de Juanpi será de gran importancia para que el conjunto rojinegro pueda alcanzar sus objetivos deportivos.

Fernando Batista elogió a Juanpi Añor y lo comparó con Andrey Soto.

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En síntesis

Joel Campbell tiene un acuerdo verbal para unirse al club Inter San Carlos.

tiene un acuerdo verbal para unirse al club Inter San Carlos. Minor Álvarez se marchará cedido por un año al Xelajú de Guatemala.

se marchará cedido por un año al Xelajú de Guatemala. Jack Galindo ganó una demanda ante la FIFA contra Saprissa por cuatro millones.