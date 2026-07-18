El DT no se guardó nada sobre lo que piensa de la continuidad del portero en el arco de La Sele.

El actual director técnico de la Selección de Costa Rica, el Fernando “Bocha” Batista, rompió el silencio sobre uno de los temas que más inquieta a la afición tica: el posible regreso del legendario portero Keylor Navas a La Sele.

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En una reciente entrevista con Radio Columbia desde Estados Unidos, a donde viajó para ver la final del Mundial 2026, el estratega argentino dejó clara su postura al mostrar un profundo respeto por el guardameta, pero reafirmó su compromiso con el nuevo proceso que vive el equipo nacional.

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El respeto a una leyenda y el diálogo pendiente

A raíz de que en las últimas horas fue el propio Keylor Navas quien expresó sus ganas de conversar sobre su continuidad en la tricolor, Batista no dudó en elogiar la figura del arquero.

Según las palabras del entrenador, la postura oficial está marcada por el reconocimiento a su carrera, aunque con matices claros sobre el proyecto que está edificando en Costa Rica rumbo al Mundial 2030 y teniendo en cuenta que Navas tiene 39 años.

“Keylor tiene mis respetos porque es el mejor jugador de la historia de Costa Rica. Hoy está en actividad, así que seguramente en algún momento hablaremos. Nosotros hemos iniciado un proceso de ver a algunos jugadores jóvenes proyectando el próximo Mundial, pero seguramente en algún momento mantendremos una charla”, aseguró Batista.

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“Primero, porque se merece mi respeto a su trayectoria; segundo, porque está en un nivel muy bueno. Así que bueno, seguramente en poco tiempo, en algún momento tendremos una charla y veremos también lo que quiere él para la selección”, remarcó el DT argentino.

Lo que viene para La Sele en el corto plazo

Este enfoque de renovación quedó ratificado al detallar sus próximos retos. El estratega mencionó que se encuentra trabajando con la categoría Sub-23 de cara a los Juegos Centroamericanos, recalcando que estos jóvenes “van a ser el futuro de Costa Rica” y que es vital darles inicio en la selección.

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El panorama de la selección absoluta ya tiene fechas clave y desafíos competitivos a la vuelta de la esquina. El DT indicó que todo este proceso de renovación apunta directamente a los próximos meses.

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La mira está puesta en la fecha FIFA de septiembre (“Los partidos que nos gustan”, los definió el DT) y en el próximo sorteo de la Nations League, el torneo que definirá la clasificación a la próxima edición de la Copa de Oro.

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En síntesis