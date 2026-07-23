Warren Madrigal sigue sin jugar: el motivo real de su ausencia en Nashville tras ser desafectado de La Sele

La situación de Warren Madrigal en su equipo no es la que aparenta pese a haber estado involucrado en el caso Alejandro Bran.

Warren Madrigal fue dado de baja la Selección de Costa Rica el 26 de mayo. Así lo decidió su entrenador, Fernando Batista, en consenso con la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) luego de que el delantero, supuestamente, fuera partícipe del escándalo de indisciplina encabezado por Alejandro Bran.

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Bran asistió a un bar hasta altas horas de la madrugada y a la salida del mismo su automóvil fue baleado. Se desconoce si Madrigal estuvo presente desde un primer momento en el lugar o si se acercó para asistir a sus amigos, pues Kenneth Vargas también estaba allí. Pero Gustavo Araya, secretario general de la Federación, confirmó que se trató de “un tema de disciplina en general”.

Su exclusión generó ruido a nivel nacional y en su equipo, Nashville, porque se dio en la antesala de una fecha FIFA importante para La Sele. La última antes del Mundial 2026, que frenó la actividad en la MLS. Desde entonces, no volvió a sumar minutos: la última vez que lo hizo fue el 23 de mayo, en la victoria 2-1 sobre New York City FC.

¿Por qué Warren Madrigal no juega con Nashville?

La actividad para los Six-Strings en el fútbol estadounidense se reanudó el 17 de julio, con el triunfo 1-0 ante Atlanta United y siguió este miércoles con otro gane por la mínima frente a CF Montreal. En ninguno de los dos partidos fue convocado Madrigal.

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Su ausencia ya había sido anticipada por el periodista local Blaine Kellar, quien cubre el día a día del club nashviliano y explicó que el ex Saprissa se encuentra marginado por una lesión. No se especificó aún la naturaleza de la misma y su entrenador, Brian Joseph Callaghan, tampoco tiene claro cuándo volverá a estar disponible.

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Callaghan resaltó en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Montreal que no hay actualizaciones sobre el estado de salud del costarricense. Ciertamente, desde Nashville no hicieron más que llevar a cabo una investigación interna tras la cual no le aplicaron ningún tipo de sanción a Madrigal. El único castigo corrió por cuenta de la Fedefútbol.

Datos clave

Warren Madrigal no juega con Nashville SC debido a una molestia física y no por un castigo disciplinario tras su desafección de La Sele.

El club de la MLS no le aplicó ninguna sanción al delantero costarricense luego de la investigación interna por el escándalo de indisciplina.

Su entrenador, B.J. Callaghan, confirmó que el ex Saprissa sigue en recuperación y no tiene un tiempo estimado de regreso.