Atención, Saprissa: la decisión de Minor Álvarez que lo acerca a Xelajú MC y aviva los rumores sobre su salida

El portero de 36 años está cerca de regresar al fútbol guatemalteco luego de tener muy poco rodaje en Saprissa.

La salida de Minor Álvarez de Deportivo Saprissa es casi un hecho. Todavía no fue confirmada por el club, pero tiene casi todo arreglado para reforzar a Xelajú MC luego de tener poca actividad en el Torneo Clausura 2026, donde corrió por detrás de dos jóvenes porteros de las categorías menores: Abraham Madriz (22 años) e Isaac Alfaro (21).

Así lo confirmó este martes el periodista Kevin Jiménez, especializado en el mercado de fichajes, asegurando que “está cerca de llegar a un acuerdo” para firmar con los Superchivos a préstamo por un año.

La decisión de Minor Álvarez que lo acerca a Xelajú

Pocas horas antes de la publicación de Jiménez, Minor Álvarez compartió varias fotos en su cuenta de Instagram confirmando que viajó con destino a Guatemala. Más concretamente, hacia Quetzaltenango, ciudad en la cual está ubicado Xelajú, el próximo equipo de su extensa carrera.

Minor Álvarez en un café de Quetzaltenango. (Foto: Instagram)

Álvarez, de 1,85 metros y 36 años, se unirá a las filas de los siete veces campeón de la Liga Nacional para reemplazar al guardameta Rubén Darío Silva, quien sufrió a finales de abril la ruptura de su tendón de Aquiles y podría no volver a las canchas en el presente semestre, en el cual los dirigidos por Roberto Hernández también disputarán la Copa Centroamericana.

Un gran punto a favor del futbolista de Saprissa, institución con la que tiene contrato hasta diciembre de 2027, es que no ocupa plaza de extranjeros al poseer la nacionalidad guatemalteca. Eso sí, como bien se mencionó antes, arriba con poco rodaje.

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Atajó apenas en cuatro partidos, tres de los cuales estuvieron enmarcadas en un certamen de menor exigencia como lo es el Torneo de Copa —aunque fue titular en la final que le ganaron a Sporting—, y recibió tres goles a lo largo de 360 minutos.

Antonny Monreal, el posible reemplazante

Uno de los nombres que tendría en carpeta la directiva de Saprissa para cubrir la ausencia de Álvarez es el del guardameta mexicano Antonny Monreal, de buenas campañas con Liberia. Ya lo contactaron en la anterior ventana de traspasos, pero la operación se cayó por problemas con el cupo de extranjeros. El nacido hace 31 años en Noria de Ángeles ahora está tramitando su cédula tica.

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En síntesis

Minor Álvarez está cerca de unirse a Xelajú MC por un año tras sumar pocos minutos en Saprissa, e incluso ya viajó a Guatemala para cerrar el acuerdo.

El guardameta de 36 años llega para cubrir la baja por lesión de Rubén Darío Silva y no ocupará plaza de extranjero al contar con la nacionalidad guatemalteca.

Saprissa busca sustituirlo con el mexicano Antonny Monreal (Liberia), quien actualmente tramita su cédula tica para no afectar el cupo de extranjeros del club.