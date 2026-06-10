Sale a la luz la verdadera razón por la que Joel Campbell no firmó en Saprissa tras irse de Alajuelense: “Tenía la posibilidad”

Joel Campbell tuvo la oportunidad de volver al Saprissa, pero no se terminó dando. Ahora se ha revelado el motivo por el que no llegó.

El futuro de Joel Campbell continúa siendo el foco de atención en el mercado de fichajes de Costa Rica. Tras concretar su salida de la Liga Deportiva Alajuelense luego del balance negativo del último torneo, el experimentado futbolista de 33 años fue vinculado con diversos clubes de la región, incluidos el Deportivo Saprissa, Cartaginés, Herediano y el Olimpia de Honduras. Sin embargo, su destino final estaría lejos de los tradicionales “grandes”.

Fuentes del programa partidario La Voz Saprissista revelaron que existió una posibilidad real de que el atacante vistiera nuevamente la camiseta morada. No obstante, un factor interno habría truncado por completo las negociaciones para su retorno a Tibás: la desaprobación del propio plantel.

ver también “Este tipo de mentiras NO”: Joel Campbell destruye a Raúl Pinto por acusarlo de querer ir a Saprissa tras salir de Alajuelense

La razón por la que Joel Campbell no firmó en Saprissa

“A Joel el mismo camerino le cerró las puertas, Joel para mí gusto tenía la posibilidad, pero el camerino no lo quiere”, indicaron en el citado espacio informativo.

Tras su paso inicial por Saprissa y Puntarenas FC en los albores de su carrera, y su reciente etapa con el conjunto manudo, Campbell se encamina a sumar su cuarto club en el balompié costarricense.

El vestuario de Saprissa evitó que Joel Campbell volviera. Foto: ESPN Deportes

A falta de la firma oficial, el mediocampista ofensivo está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo del Inter San Carlos. El presidente de dicha institución, Geovanny Paniagua, confirmó públicamente que ya existe un acuerdo verbal con el jugador para asegurar sus servicios de cara a las próximas temporadas..

Publicidad

Publicidad

ver también Noticias de Alajuelense HOY, 10 de junio: Juanpi Añor, Alejandro Bran, Bocha Batista y un fichaje desde México

En resumen