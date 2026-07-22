Desde Saprissa revelan que Hernán Medford podría perder a un prometedor juvenil: “Hay equipos interesados”

Al mercado de fichajes del fútbol costarricense todavía le queda vida y en Deportivo Saprissa fueron claros al respecto: la plantilla, de momento, no está cerrada. Esto aplica tanto para refuerzos como para salidas.

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Hace días, los morados aprovecharon las oportunidades que generó la revocatoria de la licencia de Municipal Liberia. Además de repescar a Douglas Sequeira, ficharon a Sebastián Padilla y a Shawn Johnson, quien no logró pasar los exámenes médicos.

Pero, en el mientras tanto, también hay bajas gestándose. Las dos que parecen ser inminentes son las de los defensores Gerald Taylor y Fidel Escobar. Aunque en un segundo escalón se encuentra una de las promesas de las categorías menores.

Abraham Madriz está en la mira de otros equipos

Erick Lonnis, director de la comisión deportiva de Saprissa, dio a conocer que Abraham Madriz está siendo seguidos por otros clubes. Empero, parece difícil que el guardameta de 22 años se despida de Tibás en esta ventana de transferencias.

Madriz ya salió del club morado tiempo atrás para hacer una pasantía en FC Midtjylland de Dinamarca. (Foto: Saprissa)

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Mientras lo defendía, pues algunos aficionados afirman que tuvo una cuota de responsabilidad en el gol de Elías Aguilar que selló la victoria de Herediano en la Recopa, Lonnis reveló: “Tenemos a un portero de altísima proyección, que ha demostrado su rendimiento en un momento difícil, que ha sido seleccionado nacional, e incluso hay equipos ya interesados en él“.

El directivo no dio mayores detalles, pero Madriz estaría en carpeta de dos equipos de la MLS. De hecho, tiempo atrás casi se marcha a Canadá. Este semestre, el oriundo de Heredia seguirá siendo titular bajo las órdenes de Hernán Medford, quien únicamente lo sentó para darle descanso frente a Puntarenas en la última fecha del Clausura 2026.

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En dicho certamen, el tico-canadiense recibió 21 goles en 22 partidos y promedió 7 vallas invictas. Por detrás de él corren Isaac Alfaro, de 23 años, y un arquero recién promovido al primer equipo con 18, Ian O’rourke.